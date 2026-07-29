הוא נולד בלב חאן יונס, התחנך לשנוא יהודים, ראה הוצאות להורג ברחובות כבר בילדותו, עבר עינויים קשים בכלא של חמאס, ובסופו של מסע בלתי נתפס הפך לגר צדק | איך ילד פלסטיני מחליט שהוא רוצה להיות יהודי? מה גרם לו להאמין שכל מה שלימדו אותו הוא שקר? ואיך החיים לצד יחיא סינוואר ומוחמד דף עיצבו אותו? | דור שחר, בריאיון מרגש בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, פורש סיפור חיים שנשמע כמו תסריט הוליוודי • צפו (כיכר FM)
איך ילד נוצרי שנולד לעוזרת בית מצא את עצמו מככב בפריים טיים של הטלוויזיה הישראלית? למה דווקא בשיא ההצלחה הוא רצה לסיים את חייו, ואיך בקבוק שוקו אחד מסביר את הריקנות של תעשיית הבידור? מה קרה בקורס הצבאי ששינה הכל, ואיך הפך הצעיר נטול הזהות ליוסף הצדיק של ימינו, שנלחם במו ידיו בגזענות בתוך המגזר? | קבלו סיפור חיים של התמודדות והשראה שלא תשכחו - יוסף האווי דנאו פותח את הלב וחושף הכל בריאיון בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף | צפו (כיכר FM)
בריאיון לאלי גוטהלף בכיכר FM מציג יו״ר מפלגת נעם את חוק ״מי הוא יהודי״, תוקף את הרפורמים והקונסרבטיבים, דורש להחזיר רישום יהדות לתעודת זהות, וקורא למהפכה בחינוך הממלכתי: ״יהדות ותנ״ך הם ליבת הליבה״ (כיכר FM)
במכתב יוצא דופן, אב בית הדין של רבני חב"ד, הגה"ח רבי יצחק יהודא ירוסלבסקי, מבקש מהנציגות החרדית והדתית בכנסת לתמוך בהצעת חוק שתעלה השבוע ותגדיר במפורש: "יהודי הוא מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר כהלכה" | המכתב המלא (חרדים)
סיפור חציית הים, המיסיונרים שהופתעו ופסיקת הראשון לציון: סיפורם המדהים של "בני מנשה" – צאצאי שבט יוסף, הממתינים לעלייה מאז המכתב ההיסטורי לראש הממשלה - בזכות הציר המדיני בין ישראל והודו |לפי המתווה שאושר עד שנת 2030 יושלם תהליך הבאתם וקליטתם של כ-6,000 איש, שצפויים להשתלב בקהילות דתיות בישראל (מגזין)
כוכב פופ לשעבר מספר על חיבוק הסליחות בכותל שהפך אצלו לזהות ולמחויבות| הזמר יוסף האווי מגלה איך בחר להיות יהודי, למה מצוות הן זהות ולא עול, ואיך המוזיקה הפכה לכלי של קירוב? | במהלך הריאיון יוסף שר ומספר במילים שלו על הסליחות, התפילה הראשונה ותחושת האחריות כשהופכים ליהודי | הפרק הרביעי של "איך חזרתי בתשובה" בהנחיית יוסי עבדו • צפו (כיפור)
הרב ישראל יעקב פישר ראב"ד
ירושלים שתאריך פטירתו חל בכ"ה
באדר - כיכר
השבת עם שורות קצרות על דמותו של פוסק
הלכה נודע בשערים שלא פסק פיו מלענות
לשאולים |
על פקחותו הנודעת ועל
מחשבתו היצירתית למצוא פתרונים לכל דורש
ומבקש |
ד’ אמות של הלכה (יהדות
ואקטואליה)
הרב אליעזר מלמד, ראש מכון הר ברכה ומחבר סדרת הספרים "פניני הלכה", טען ב'כנס ירושלים' כי בכל המדינות חוץ מהונגריה רוב הרבנים הורו לגייר, גם כשידעו שכנראה לא ישמרו אורח חיים דתי | האדמו"ר מאונגוואר, הנחשב למומחה בהלכות גירות, הגיב לדברים בשיחה עם ישראל שפירא והביע תדמה עמוקה מהטענה | הפולמוס המלא (אקטואליה)
בימים האחרונים התקבלו דיווחים שונים על החלטתו של הנשיא מיליי להצטרף לעם היהודי | הנשיא הנבחר אמר כבר בעבר שהוא שוקל את הדבר אך מדיווחים עולה כי כעת גמלה בליבו ההחלטה להצטרף לעם ישראל | ב'כיכר השבת' בדקנו את הדיווח וזה מה שעלה (בעולם)
בחתונה ניגש אליי יהודי יקר מזוקן לבוש בחליפה. "אתה זוכר אותי?" הוא שאל בהתרגשות. "בטח שאני זוכר אותך, אתה רוני שהתארחת אצלינו בונטורה" עניתי בחיוך. אבל רוני לא רצה למשוך זמן, הוא ביקש ממני להתלוות אליו לרגע, "אני חייב להראות לך משהו", אמר ברגש (חרדים)
מכריו של גר צדק, שהתגייר כדת וכדין - בגיור המוכר על ידי הרבנים בישראל, טוענים, כי משרד הפנים אחראי למותו המצער, בשל הקשיים הבירוקרטיים שהגר נאלץ לעבור, מה שהכניס אותו לדיכאון | "עם קצת תשומת לב ורצון טוב, כל הסיפור המזעזע היה נמנע" (חדשות)