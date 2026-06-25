עיר התורה הבריטית לובשת חג: בשעות אחה"צ יתקיים מעמד ההוד בהכתרתו של הגאון רבי ישראל מנטל כרב העיר • גדולי ראשי הישיבות והרבנים יצאו השבוע לרחובות יחד עם המוני התושבים לקדם את פני המנהיג החדש, שנאות לקבל את התפקיד לאחר שעזב את ארצות הברית | כל הפרטים על מעמד ההכתרה ההיסטורי ותיעוד ממעמד קבלת הפנים ברחובה של עיר (חרדים)
דאגה בעולם הישיבות: הגאון רבי יעקב יהודה סלומון, משגיח ישיבת 'תפארת יעקב' בגייטסהד ובנו של המשגיח המיתולוגי מלייקווד זצ"ל, התמוטט לפתע במהלך מסירת שיחתו השבועית בפני התלמידים | בבית החולים אובחן שבץ מוחי חריף המלווה בדימום | שמו לתפילה רבי יעקב יהודה בן מרים (חרדים)
זקן ראשי הישיבות באירופה, הגאון ר' אברהם גורביץ, פרסם השבוע מכתב חריף במיוחד נגד התוועדויות של חסידי חב"ד - וכלשונו 'המשתה', בהצהירו שהשקפותיהם שונות | המכתב עורר סערה בישיבה הליטאית המעטירה, בה לומדים כשליש חסידים | המכתב המלא (חרדים - עולם הישיבות)
לרגל
יום פטירתו של הראש ישיבת גייטסהד הרב
אריה זאב גורביץ זצ"ל,
שחל
בתאריך ד’ חשון |
כיכר
השבת עם שורות קצרות על דמותו התורנית
רבת הפנים,
על
מסירות נשפו להרבצת תורה וגישתו המיוחדת
בחינוך הבנים |
מרבה
תורה (יהדות
ואקטואליה)
ישיבת גייטסהד, הנחשבת לגדולה ביותר באירופה, פתחה את "זמן אלול" הנוכחי במעמד מרשים | בישיבה, המונה למעלה מ-400 בחורים, לומדים יחדיו תלמידים מהחוגים החסידיים והליטאיים בהיכל אחד | את משא פתיחת הזמן נשא ראש הישיבה, הגאון רבי אברהם גורביץ, שהדגיש בדבריו ברום מעלת לימוד ספרי מוסר מדי יום ביומו, שהם היסוד לחיים יהודים, וכן עורר את הבחורים לקראת הימים הנוראים הבאים לקראתנו לשלום (עולם הישיבות)
שיחת היום בקרב הקהילות החרדיות בלונדון הבירה: הגאון רבי אברהם גורביץ, ראש ישיבת 'בית יוסף' בגייטסהד שבאנגליה, מזקני ראשי הישיבות, שיגר בימים אלו מכתב לכלל תושבי לונדון נוכח גזירת החינוך המרחפת במדינה, וקורא להגירה באם החוק יעבור בקריאה שלישית | כל הפרטים על סערת גזירת החינוך בלונדון (חרדים)
זקן חברי מועצת גדולי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, יצא בשבוע שעבר למסע בזק באנגליה, שם קיבל קהל רב שהגיע לחלות פניו להתייעצות וברכות, וכן מסר שיעורים ודברי חיזוק | תיעוד וסיקור (חדשות חרדים)
עיירת גייטסהד שבאנגליה לבשה השבוע חג. המונים השתתפו במעמד 'חנוכת הבית' לבנין הישיבה לצעירים 'תפארת יעקב' בנשיאות הגאון רבי עזריאל יפה | לכבוד המעמד הופיעו אורחים רמי מעלה מהארץ, הגאון רבי שמעון גלאי והגאון רבי דוד כהן | צפו בתיעוד מרהיב מצלם האירוע שוקי לרר שטס במיוחד מהכא להתם לתעד | תורה מפוארת בכלי מפואר (היכלי הישיבות)
סערת השחיטה הכשרה בקנדה והקשר למשרד החקלאות הישראלי | האדמו"ר נחת בישראל ומיהר לנחם אבלים | דו"ח מרתק על פעילות הרה"ר | השיר שהולחן לחתונת בן ראש ישיבת תורה בתפארתה | חנוכת הבית בגשם שוטף באנגליה (מעייריב)