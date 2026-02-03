תאונת דרכים חריגה ומלחיצה בירושלים: רכב פרטי הידרדר וצנח מגובה של כחמישה מטרים אל תוך חצר פרטית בשכונת גילה. לוחמי האש שהוזעקו לזירה חילצו את הנהגת מתוך הרכב שהתהפך על צדו, והיא פונתה לקבלת טיפול רפואי כשמצבה מוגדר קל עד בינוני (בארץ)
אחרי שיחות עם נציגי הרב לייבל - פקודות המטכ"ל נחתמו מבלי לקבל חוות דעת רבנית | צבע שחור מנעה מעצר עריק חרדי - הפעם בשכונת גילה | מלחמת הרפתנים בסמוטריץ': חוסרים משמעותיים בחלב | מהי רפורמת החלב של סמוטריץ'? סיקור נרחב | הראשונים לציון השתתפו בטיש הספרדי לט"ו בשבט: סיקור ותיעוד (מעייריב)
התרגשות באנגליה: גדולי הדור פתחו רשמית את המסע | סוער בגילה: תלמידות בית ספר נשארות בבית מחוסר מקום | איום חדש? צה" מאשר: איתרנו רקטות ששוגרו סמוך לכביש 443 | רבני ברסלב מתריעים: חובה להיזהר מחילול שבת - גם במחיר שמיעת שופר | חברי המועצת בסדרת סרטונים: היוזמה התקדימית לעריקים החרדים | לראשונה בתולדות הישיבה: 200 תלמידים יתפללו בסניף מרוחק | ליז'ענסק פינת מרוקו: כשהמשפיע החסידי פוגש תלמידי ישיבה ספרדית (מעייריב)
עשרות בנות נאלצות להצטופף מדי יום, בכיתות מחניקות ובפתרונות מאולתרים, כאשר חלקן כלל לא מוצאות מקום לימודים מסודר | הורים לתלמידות זעקו: "שנים דיברו על אפליה, והנה כשהוקם מוסד מכובד שנותן מענה אמיתי לבנות הספרדיות, העירייה בעצמה דואגת להמשיך את ההדרה" (חרדים, מקומי)
היסטוריה בבית מתתיהו: בית המדרש יכיל כ-1,000 מקומות | "שיעור כללי" על 'שומע כעונה' לתלמידי הישי"ק | דרעי זועם: "אני פועל בכפוף למועצת החכמים" | רגעים היסטוריים: סיקור נרחב מפגישת האדמו"ר מויז'ניץ עם המנהיג הליטאי (מעייריב)
מאות אברכים מבני קהילות אברכים בשכונת גילה השתתפו בכינוס הלכתי לקראת חג הפסח הבעל"ט שנערך ע"י בית הוראה שואלין ודורשין במסגרתו הושק ספר בתראה על הלכות טבילת והגעלת כלים שנכתב ע"י ת"ח מבני השכונה (חרדים)
טרגדיה בירושלים: גבר חרדי הצית הבוקר את גרושתו, חרדית אף היא - שנפצעה ופונתה במצב קשה לבית החולים הדסה בירושלים | לאחר מכן, הגבר המשיך בנסיעה והוא נהרג כשהתנגש בשער הברזל בחומת ההפרדה סמוך לקבר רחל (חדשות)
המצוקה בשכונת גילה בלתי נסבלת: מאות בנות ללא בית ספר הולם בשכונה, נאלצות לנסוע מדי יום לשכונת בית וגן - והדבר יוצר סכנת נפשות עצומה • "יש בשכונה מבנים המועדים למבני חינוך אך העירייה לא נותנת", טוענים ההורים • עיריית ירושלים: "יש הידברות מתמדת עם רבני ונציגי השכונה למצוא פתרון" (חדשות)