קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, הסערה בעולם ההלכה: האם מותר להסתפר השנה בראש חודש אייר? והאם גילוח הזקן קל יותר? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
ימי בין המצרים: מידי יום מתארח הרב יעקב סיני באולפן 'כיכר השבת', ומגיש את פינת ההלכה, עם הדרכות ושאלות מעשיות • תספורת: האם בחילוקי המנהגים בין הספרדים לאשכנזים, יש איסור "לא תתגודדו"? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
מפקד יחידה בצה"ל החליט להדיח שני חיילים דתיים שסירבו לגלח את זקנם מטעמי דת. החיילים ערערו לנציב קבילות החיילים, המפקד ננזף, והנציב הורה לשקול בחיוב להחזיר את החיילים: "הנני רואה בחומרה את הליך ההרחקה שנערך במקרה זה, שכן החלטה זו כלל אינה נתונה לקצין בדרגתו של מפקד היחידה, אשר עשוי לשמש כגורם ממליץ בלבד" אמר הנציב (צבא, חרדים)