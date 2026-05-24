אחרי שנעצרו במלון בצפון מערב קולומביה, ולאור חששות כי בכוונתם לרכוש קרקע באזור ולהמשיך בו את פעילות הכת, 26 חברי כת לב טהור - בהם 9 קטינים - גורשו כולם מקולומביה לארצות הברית. הרשויות בקולומביה פרסמו תיעודי וידאו נדירים של חברי הכת בשדה התעופה (חרדים, בעולם)
כוחות הביטחון עצרו והורידו מהארץ 32 פעילים זרים שהתקהלו בשטח חקלאי | חלקם זוהו עם סממנים של ארגון UAWC. שני פלסטינים נעצרו בחשד לארגון ההפגנה; רשות ההגירה הובילה הליך גירוש מהיר והושלכו נגדם צווי הרחקה ארוכי טווח (בארץ)
ממשלת בלגיה שללה את מעמד הפליט ממוחמד חטיב, פעיל רדיקלי המזוהה עם רשת "סמידון" והחזית העממית | חטיב הואשם בהאדרת טרור ובהצדקת טבח אזרחים | חבר הפרלמנט מיכאל פרייליך בירך על ההחלטה, ואמר: "אין מקום למטיפי שנאה בדמוקרטיה" | חטיב צפוי לערער אך איבד את ההגנה המרכזית בבלגיה (חדשות, בעולם)
בימים אלה מציינים 20 שנה לגירוש מגוש קטיף, צעד אווילי ונוראי שבסבירות לא מבוטלת כנראה גרם לטבח הנוראי בשמחת תורה | באותם ימים השתמשה המחאה נגד התכנית באלמנטים כתומים - שנועדו להביע את ההתנגדות לפינוי ולהזדהות עם המגורשים, מאז הפך הצבע הכתום לסמל בולט של תנועת ההתנגדות והזדהות עם גוש קטיף | יצאנו לבדוק את הסיפור והסיבה שמאחורי הצבע הכתום, ומחאות נוספות המאופיינות בצבעים שונים (מגזין)
1,000 משפחות פונות לממשלה בדרישה לאפשר מיידית התיישבות בתוחמת הצפונית ברצועת עזה, כאקט סימלי והתחלתי לציון 20 שנה לתוכנית ההתנתקות | בין החותמים על המכתב היו, ראש ישיבת שדרות הרב דוד פנדל, ח"כ ניסים ואטורי ומשפחות שכולות שבניהן נפלו במערכה בעזה (חדשות בארץ)
מצרים גירשה היום (חמישי) עשרות אזרחים זרים שהגיעו לשטחה במסגרת צעדה פרו-פלסטינית המונית שיצאה מוקדם יותר השבוע מאלג'יריה ותוניס לכיוון רצועת עזה, שמטרתה להפעיל לחץ ציבורי לסיום המלחמה | עשרות נוספים עומדים בפני גירוש מהמדינה | המצרים טוענים כי הגעה לגבול עם רפיח צריכה להיות "מתואמת מראש" (העולם הערבי)
הערב בתוכנית 'דבר ראשון': מומחה לארה"ב מעריך את הסיכויים להצלחת תוכנית טראמ, פרשן 'כיכר השבת' בסקירה על חוק הגיוס ועל מה עומד מאחורי האמירות החריפות של הרבנים, מדור 'רץ ברשת' עם תיעוד היחידה המסווגת - וצילומי שיטפונות ברקע מזג האוויר הסוער | וגם: ווארט לשולחן שבת ופינת 'דבר קטן' (דבר ראשון)