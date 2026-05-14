בשבת האחרונה הכאב היה גדול מנשוא. הכנתי אוכל, כוס קידוש הייתה על השולחן, שכבתי במיטה בליל שבת ולא עשיתי קידוש, רק בכיתי ובכיתי. בכיתי על חיי, בכיתי שלא די שאני גרוש אני ממותג, אני סוג ב' | מרדכי רוט בסיפור מטלטל (מגזין כיכר)
הרבה פעמים אנחנו סוחבים טראומות מהילדות שמשפיעות באופן ישיר על הזוגיות שלנו | בסיפור השבוע מביא המטפל מרדכי רוט, דוגמה ממטופל שהגיע אליו ורצה להתגרש, אך לאחר שהובן מאיפה מתחילות הבעיות שלו, הרוב הסתדר (מגזין כיכר)
מדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יונתן שוורץ מבורו פארק, בווארט מיוחד - באידיש, בעברית ובאנגלית • צפו בחיזוק מיוחד לחג הפסח לכל הבודדים - הרווקים והרווקות המבוגרים, הגרושים והגרושות ומי שחלילה שוהה בבית החולים (יהדות)
מה זה ניכור הורי ועד כמה הוא הרסני לכל השותפים לו? • ארי טננבוים שמע את הסיפורים המזעזעים וחזר עם מסמך חובה לכל הורה באשר הוא • על גבולות, הענשה וגם הצד שני של המטבע – ילדים שלא מדברים עם ההורים וגורמים נזק לעצמם ולדור הבא (מגזין כיכר)
זוג מצידון, חיכו 10 שנים לילדים ו'אין'... הלכו לרבי שמעון, ואמרו לו, שהברירה היחידה היא להתגרש... וענה רבי שמעון: כשם שהתחתנתם בשמחה ובסעודה, במאכל ובמשקה, כך גם תיפרדו... שמעו הזוג - ועשו | מאמר מיוחד להילולת הרשב"י (חסידים)
האברך הוותיק והמתמיד, חטף בבום מכה אחרי מכה - הבת התגרשה והבן ירד מהדרך, בשיחה עם מרדכי רוט הוא נשבר וטען: "אני רק בוכה ושואל את אלוקים למה זה הגיע לי" | בשיחה עם הבן, התמונה התבהרה כאשר הוא סיפר על היחסים שהיו בין ההורים (שלום בית, מגזין כיכר)