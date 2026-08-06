"כחודש אחרי החתונה התגרשתי", מספר אביה פרץ בריאיון אישי ליוסי חיים מימון בפודקאסט "בודד ליין" | הוא מדבר על ניסיונו בעולם הנישואין והשידוכים והמשבר שפקד אותו חודש לאחר החתונה הראשונה | השידוך השני שהתפרק, ורגע השבירה שבו החליט לעשות מעשה כדי להחזירו | והחלטתו לעסוק בהנגשת נושא השידוכים לבחורים שקשה להם • צפו בריאיון (בודד ליין)
משה מנס וישראל מאיר בתוכנית בין הזמנים מתכנסים לדיון מרתק על הטרנדים, הסטיגמות והתופעות הבוערות בציבור החרדי והכללי | הפודקאסט בודד-ליין החדש לרווקים וגרושים עם יוסי חיים מימון | שלושת הסמכים" של אריאל שרפר |סרטוני רץ ברשת (דבר ראשון)
הוא נזרק ממשפחה למשפחה, עבר התעללויות קשות בידי מוריו, ובגיל 17 עמד על גג בדרך לסיים את חייו | איך מצליח אדם שאיבד הכל לבנות את עצמו מחדש, להקים אימפריית צעצועים, ולעסוק בהצלת משפחות מפירוק ונוער מאובדנות? | המשפיע מאמריקה הרב יונתן שוורץ חושף בריאיון מרגש בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, סיפור חיים מטלטל ומעניק שיעור מאלף על סליחה ואמונה ועל הזכות לחיות את החיים כ"בונוס" • צפו (כיכר FM)
בכל תפוצות ישראל מקיימים את ההלכה 'חייב איניש לבסומי עד דלא ידע', אך יש כאלה המגזימים עם השתייה, וגורמים צער ובושה למשפחתם | אֵם בישראל ורעייה מסורה במכתב נוגע ומטלטל מבקשת מבעלה (בעילום שם) שלא יתן שוב ליין לשלוט בו וכתוצאה מכך כל המשפחה תסבול | חובת קריאה (מגזין, פורים)
הקשר בין כוס קפה בבוקר לבין סכנת גירושין נראה אולי דמיוני, אך עבור אותו אב לשמונה זו הייתה ההוכחה המוחלטת ש"אשתו לא אוהבת אותו" – עד שהבין שמה שחשב ל'אמת' הוא בסך הכל תפיסה אישית שסחב מבית הוריו | בראיון עומק - הרב דניאל פלוצניק, מנטור למצוינות, חושף למה אנחנו מתבצרים בתוך ה"היגיון" שלנו, ומייצרים קונפליקטים מיותרים • צפו
הרבה פעמים אנחנו סוחבים טראומות מהילדות שמשפיעות באופן ישיר על הזוגיות שלנו | בסיפור השבוע מביא המטפל מרדכי רוט, דוגמה ממטופל שהגיע אליו ורצה להתגרש, אך לאחר שהובן מאיפה מתחילות הבעיות שלו, הרוב הסתדר (מגזין כיכר)
האם מותר להחרים בן משפחה בגלל אידיאולוגיה? מדוע אנשים משתמשים במושגים של קדושה כדי להצדיק אכזריות? | המגיד הנודע הרב ג'ייקובסון בשיעור מטלטל וזועק מסיר את הכפפות: "זה לא נורמלי שאנשים מפחדים מהצל של עצמם" | וגם: סוד 'אבני המזבח' והתרגיל המבריק של השטן ב'במה מדליקין' (חרדים)
אלפי הבחורים שנישאים במזל טוב מדי שנה, עוברים בדרכם מסלול שידוכים מפרך הכרוך בדילמות ושאלות הרות גורל | לא תמיד ישנה שלמות ברגע סגירת השידוך, והציפייה היא להתקרבות ולהתחברות עד החתונה, אך כשגם לאחר החתונה יש חוסר בחיבור בני הזוג - זה כבר תמרור אזהרה | הסיפור לא נכתב במטרה לתת עצה והכוונה, אלא להציג זווית נוספת לחשיבות המסלול וההחלטה בדרך לזיווג - ולא להתעלם ולהקטין בעיות שעלולות לגבות מחיר בהמשך (מגזין)
דרמה בבית המשפט: אבי המשפחה ביקש לחייב את רעייתו במזונות בטענה כי עסק תשמישי הקדושה שבבעלותו אינו רווחי • האם הציגה תמונה הפוכה: "הכנסות במזומן וטיסות לחו"ל" • פסק הדין המטלטל: האב חויב ב-9,000 ש"ח מזונות חודשיים למרות זמני שהות שווים (חוק ומשפט)
"למה הרגשתי שקופה? למה התחתנתי עם אשכנזי?" | חלי אלכמיסטר בתו של הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, נכדת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בשיחה נדירה עם הגאון הרב גיא אלאלוף, על פמיניזם חרדי, הגירושין שעברה והנישואין עם אשכנזי חסידי | צפו בשיחה המלאה (חרדים, משפחה)