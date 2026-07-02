מה קורה כשגלידת וניל קרמית פוגשת לב של טופי קרמל מלוח, חמאת בוטנים וציפוי שוקולד פריך? חסי סגל מכינה באולפן "מבשלים בכיכר" מגנום סניקרס ביתי ומפנק, עם הבסיס הצמחי להקצפה ולבישול של Violife שמעניק מרקם עשיר וקרמי - פרווה, אבל בטעם שמרגיש חלבי לגמרי. צפו בהכנה וגלו איך יוצרים בבית את הקינוח שקשה להפסיק לאכול (אוכל ומתכונים)
בן כהן, יהודי אמריקני שייסד את בן אנד ג'ריז ניסה לקדם גלידה בטעם פלסטין אך נחסם על ידי חברת האם יונילוור | בעקבות כך הודיע כי הוא מייצר את הטעם החדש באופן פרטי ופנה לעוקביו על מנת שייעצו לו באיזה טעם ראויה הגלידה החדשה להיות (בעולם)
צעיר ממזרח ירושלים נעצר לאחר שפורסם סרטון ברשתות החברתיות שבו נראה מתראיין ומספר כי הוא עובד במפעל לגלידה ישראלית וטוען כי "יורק ודוחף אצבעות לתוכה" | עם פרסום הסרטון פתחה המשטרה בחקירה, ובלשי הימ"ר איתרו את החשוד ועצרו אותו | בחקירה נבדק "חשד" שמדובר בהסתה ממניע גזעני (משטרה)
ביום בהיר אחד יוצר תוכן עיצב שלגון בטעם קראנץ פיסטוק וגרם לסחרחורת במערכת הגלידות • הצרכנים רדפו אחרי המוצר וגרמו לשוק שחור • מה עומד מאחורי טרנד הפיסטוק והאם ארי טננבוים השיג לעצמו שלגון פיסטוק? (מגזין כיכר)
אתם יודעים מה הולך טוב מאד עם שיחת נפש במרפסת, בערב קיצי? גלידה. גלידת שזיפים, אם נהיה ספציפיים. אבל רגע, אל תרוצו למכולת. תוכלו להכין לעצמכם את הפינוק הקפוא הזה, ללא כל ציוד מהודר - ומארבעה מרכיבים בלבד. ניתן להחליף את השזיפים בכל ריבה שנקנית בחנות, אם לא מתחשק לכם להכין את הגרסה שלנו. (בסוף תשארו עם אקסטרה ריבה... אבל אין בכך כל רע, כמובן (מתכונים, אוכל)