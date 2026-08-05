מכות בבית הספר על שם משפחתו היהודי, שתיית אלכוהול, עלייה לישראל - ולפני ארבע שנים, חלום אחד מסתורי ששינה הכל | סמיון גרפמן, מתארח בתוכנית "השם אחד" לשיחה יוצאת דופן עם יוסי עבדו | הוא מספר על המסע מחושך לאמונה, הקשר המפתיע בין הילדים שלו לבורא עולם, הנחת התפילין הראשונה, ומצהיר: "התורה תהיה פה 4,000 שנה אחריהם" • צפו בריאיון (השם אחד)
בין הזמנים כאן, ואיתו הפיתויים והסכנות שאורבים לבחורי הישיבות בפינות החשוכות. בפרק מיוחד של תוכנית "דבר השבוע", חושף ד"ר רוני ברקוביץ' ממשרד הבריאות את האמת המטרידה על ה"ירוק" והאלכוהול בישיבות | וגם מסע מרתק עם רב עולמי שביקר ב-143 מדינות, אל השבט שומר המסורת בגינאה החדשה - ועד למרוקו הקטנה בלב הג'ונגל (דבר השבוע)
לרגל יום הללא עישון הבינלאומי, ועם הטבה חסרת תקדים של 40% הנחה לסדנה המבוקשת, יצאנו לבדוק למה דווקא בציבור שלנו כל כך קשה להוריד את הקופסה מהשולחן, שמענו מאברך חרדי שעישן 2 קופסאות ביום איך הוא יצא לחופשי במפגש אחד, וגילינו למה התירוץ של "זה עוזר לי להתרכז בלימוד" הוא השקר הכי גדול שמכרו לכם.
כנגד ענקית התעופה האמריקנית "יונייטד איירליינס" הוגשה תביעה ע"י טייס לשעבר של החברה על "אפליה גזענית ונקמה" לאחר שפוטר בשל סירובו להשתתף בתוכנית טיפול בהתמכרויות | הטייס נלחם על קבלת משרתו בחזרה, וכן על שכרו הקודם מהתקופה שבילה מובטל ביונייטד (תעופה)
הצוואה המצמררת של המכור ממקסיקו והמכור שהגיע לשאול תחתית והפך ברבות הימים למדריך שמציל נפשות • טובי בנינו כבר נפלו, מתריע מייסד 'רטורנו', ומציג דרכי פעולה הכרחיים • וגם, ריאיון עם המכור שנגמל וניצל (מגזין כיכר)