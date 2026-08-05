כיכר השבת

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כך ניצלתי מאלכוהוליזם | השם אחד

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3

דבר השבוע | מגזין הוודיאו של 'כיכר'

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בנוי בצורה גאונית

חנוך שטיין|מקודם

"אפליה, גזענות והוצאת דיבה"

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בל עשן שיוצא מהאוזניים

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1

אפשר לתקן

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42

לא בכל מחיר!

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רק 10% מטופלים

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אחרי 32 שנה

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המגיפה שבעקבות המגיפה

כיכר בשיתוף רטורנו|מקודם
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סדרה מרגשת

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כיכר השבת
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