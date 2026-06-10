במשך עשרות שנים, הרב משה יודלוב, מלמד גמרא במסגרות שונות ואף ייסד מכון חינוכי שמסייע בהדרכה למי שמתקשים בכך | עכשיו, בסדרה חדשה ב'כיכר השבת', מגיש הרב יודלוב הדרכה מיוחדת שתסייע לכם לעזור לילד שלכם בלימוד הגמרא | בפרק השני: איך לומדים גמרא - וגם נהנים? • צפו (חרדים)
שרון אבק גדל בברלין, נחת בגיל 12 בקריית ים בלי לדעת עברית, נסחף לעולם של אלימות רחוב ומשחקי כבוד, קיבל תעודת עיוור בגיל 19, נלחם בבדידות של גירושים בעולם הישיבות – ובכל תחנה בדרך היה צריך להחליט מחדש מי הוא. בראיון חשוף ונדיר הוא מספר לאלי גוטהלף על הכנופיות, על האברך ששינה את חייו בשאלה אחת, על גרוש שנלחם להישאר בן תורה גם ברגעים הקשים ביותר, ועל המשפט שנולד מתוך החושך: ״הפחדים מהכאב יותר כואבים מהכאב עצמו״. צפו
לקראת חג השבועות, אירחנו את הרב חנניה מנס לשיחה פתוחה על החיבור לתורה גם מחוץ לכותלי הכולל • למה כדאי להשקיע בעוגת גבינה יוקרתית, ואיך יהודי שאכל מצה עם חמץ גרם למרן הרב אלישיב לשנות את פסיקתו? • אנחנו אלופים ושווים כל כך הרבה (דבר השבוע)
הוא היה השם הכי חם בתעשיית הכלות, חתונות נדחו רק כדי לזכות במגע ידו, הוא חי בין השקות נוצצות לבין הפקות יוקרה בחו"ל - עד אותו רגע בלובי בית מלון, שטרות שהושלכו על הרצפה, ופסק גורלי ששינה אותו לנצח | ראם שרביט מתיישב ב'אולפן כיכר' לשיחה חשופה ומרגשת עם יוסי עבדו ומספר על המסע מהקליפות של האינסטגרם לאור הגמרא, הנס האישי, והמסר לחג השבועות - איך מקבלים תורה כשהיא עולה לך בכל מה שיש לך | צפו (השם אחד)
בעולם שבו הבינה המלאכותית חושבת, כותבת ומנתחת עבורנו, עולה שאלה גורלית: האם הילד החרדי, שגדל ללא מסכים ובצילו של דף הגמרא, מאבד את המירוץ או דווקא בונה לעצמו את "שריר החשיבה" שיהיה חסר לכל השאר? יצאנו לבדוק האם הניתוק הדיגיטלי הוא פער שצריך לסגור, או נכס שצריך לשמר (חרדים, טכנולוגיה)
ירושלים דליטא במצפה יריחו: המחזה המרהיב שבו 160 תלמידים מסיימים יחד את כל מסכתות הש"ס הותיר את הנוכחים המומים. הראשון לציון, הגאון רבי שלמה משה עמאר, הגיע במיוחד להוקיר את עמלי התורה וחשף את התפעלותו מהיקף הלימוד העצום (עולם הישיבות)
שליח חב"ד בבייג'ין שבסין, שמסתובב בין היתר במפעלי מזון במדינת הענק מטעמי כשרות, לא ציפה לגלות את הדבר הזה באחד המפעלים במחוז שאנדונג | המנהל נחשף כמי שלומד בהתלהבות ספרים על הגמרא, ומצטט מדרש על רבי שמעון בן גמליאל (חרדים בעולם)
"חיי בילויים ותענוגות רגעיים, שבסופם נשאר לבד עם השאלה שמסרבת להיפרד: איך נהניתי - והלב עדיין ריק?", כך מתאר עזרא רז את קו השבר שממנו יצא לדרך. בוקר אחד, בדרך לעבודה, מול הזריחה, הוא אמר לעצמו ולבורא: 'אין סיכוי שזו התכלית שבשבילה באתי לעולם, תקרב אותי אליך. אני רוצה לגלות את האמת' | הפרק השלישי של "איך חזרתי בתשובה" בהנחיית יוסי עבדו • צפו (כיפור)
“אל תלחצו עלי…” - משפט קטן, אבל מלא עולם שלם.
האם הלחץ להצטיין בבית הספר ולחיות לפי הציפיות הכבדות פוגע בילדים יותר ממה שאנחנו חושבים?
בואו ננסה להבין מה באמת מסתתר מאחורי הקול השקט הזה שמגיע מהלב של ילדכם (חינוך ילדים)
מלמדים, דעו נא! יש בעולם אלפי אברכים, וכאלו שכבר מחתנים צאצאים, והם לא מסוגלים לפתוח דף גמרא, הם יושבים ובוהים בגמרא ולא חשים חיבור בגלל הצלקות שהותירו אחריהם המלמדים משיטת 'שתי הסתירות' | חיים רוזנבוים דמע וכתב בתקווה שמי שצריך להפנים - יקרא את זה וילמד לקח לדור הבא, כי את מה שעברנו אי אפשר לתקן (מגזין כיכר)
רוצה ללמוד הרבה יותר גמרא בהרבה פחות מאמץ?רוצה להצליח לסיים הרבה יותר דפים בלי להשתנות?רוצה להבין הרבה יותר גמרא בלי עזרה של אף אחד אחר?
מגיע לך ללמוד יותר, לסיים יותר, ולהבין יותר, בלי עזרה של אף אחד אחר! (חרדים, גמרא).
השומרים
בקניונים והלומדים באי נידח • מאות קבוצות ובעשר שפות • הכירו את בית המדרש הגדול
בעולם בוואטסאפ • איך הכל התחיל, כמה שיעורים מוקלטים ביום וכמה רבנים יש ב'בית
ההוראה'? • יַגְדִּיל תּוֹרָה וְיַאְדִּיר (מגזין שבועות)
בתוך כרך גמרא ישן שנתרם לישיבה, מצאו שני תלמידים אלף דולר. הם הצליחו לאתר את המאבד, החזירו לו את הכסף ונחשפו לסיפור מטלטל. אחרי כמה ימים קיבלו את כל הסכום בחזרה • בגיליון 'שיחת השבוע' מתפרסמים הפרטים (עולם הישיבות)