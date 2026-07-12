טיסה פנימית בארצות הברית בחברת לואו קוסט פופולארית קיבלה טוויס מפתיע כאשר אחד הנוסעים גרם לעיכוב בהמראה ובנחיתה ולהעלאת כוח שיטור למטוס בטענה שהאיש "גנב" חטיף מעגלת הדיילים | כך זה הסתיים לבסוף (תעופה)
ליהודי הייתה אמונה פשוטה בבעל שם טוב הקדוש. בכל פעם שהיה מסתבך והרגיש שעוד רגע יתפסו אותו, היה רץ אל הבעל שם טוב ואומר: “רבי, כבר ראו אותי… עוד מעט יתפסו אותי… בבקשה תברך אותי שלא אֵעָצֵר.” הבעל שם טוב היה מברך אותו – ובדרך פלא הוא היה ניצל | סיפור חסידי למוצאי שבת מהרב הרב יצחק ישי בנון (חסידים)
סיפורו הבלתי יאומן של מוטי אשכנזי, ששבר מעצר בית כדי "לעבוד" בחוף הים, ומצא את עצמו מונע אסון נורא • הצצה לעדות ההיסטורית מתוך חשיפת הכתבה המקורית משנת 1997, ויציאתו של אדם מהשאול אל חיים חדשים של שליחות
בריאן ג'ונסון, הביוהאקר שמנסה לרמות את המוות גילה שגופו בוגד בו | מוטי אשכנזי, הנרקומן שיצא לגנוב תיקים בחוף והפך לגיבור לאומי שמפקח על הרוחצים | אזהרת המיקרוגל שכל הורה חייב לשמוע, הקנסות החדשים בשחקים והטרנדים הכי מטורפים שרצים ברשת (דבר ראשון)
יקי דיין מדבר איתנו על החשש מהשלכות ההסכם האמריקאי. איך קשורה זירת האיגרוף לסטרס בכבישים? מרדף וירי במחסום, האם נפתלי בנט מתחרט על צעדיו? מיוחד. לרגל הילולת יוסף הצדיק כל קורות חייו, העליות והמורדות שבנו אותו (דבר ראשון)
מה שנראה כניסיון פריצה “שגרתי” הפך בתוך שניות לסצנה בלתי צפויה ומביכה במיוחד, כאשר גנב שניסה להיכנס למבנה דרך תריס גלילה - מצא את עצמו לפתע תקוע באמצע הדרך, ללא יכולת להמשיך או להימלט. התיעוד שהופץ ברשתות החברתיות צבר במהירות צפיות רבות ותגובות נדהמות (בעולם)
בגיל 60, ז'ילבר שיקלי חוזר אל רחובות פריז כמעט כזר. בראיון וידוי דרמטי לערוץ בצרפת הוא חושף את האנטומיה של "עוקץ הנשיא", את הדרך שבה פיתח מסיכת סיליקון באיראן כדי להפיל את מנהיגי העולם, ואת המחיר הכבד של חיים שבהם השקר היה האמת היחידה | אחרי שנות מאסר ארוכות, שיקלי מספר על השיטות המתוחכמות שהפכו אותו לנוכל על (מגזין כיכר)
הסיוט של כל בעל רכב הסתיים בניצחון מתוק ומקורי בבית המשפט. אחרי שנשדד באלימות על ידי גנב שהתחזה לשוטר, התגלה שהמכונית נמכרה למגרש מכוניות. הסוחר ניסה להיאחז ב"תקנת השוק" כדי להשאיר את הרכב אצלו, אך השופט שלח לו מסר מהדהד: "מחיר פצצה" הוא נורה אדומה שאסור להתעלם ממנה (חוק ומשפט)
חוקרי המשטרה הצליחו לתפוס חשוד בגניבות סדרתיות של מוצרים בהיקפים גדולים שהתבצעו בחנויות של רשתות מוכרות מתחום הפארם והאופטיקה בכל רחבי הארץ | עם סיום החקירה הוגש נגדו כתב אישום בגין 9 אישומים שונים יחד עם בקשה למעצרו עד תום ההליכים (בארץ)
האם החרדים עומדים להחרים את תנובה, ומה יקרה כשכולנו לא נשלם משכנתא? | למה לחתן זוג מיוחד? שיחה עם מנהלת המוסד | האם יש כייס ברכבת הקלה ומה קורה כשגנב נופל לידיו של אלוף ג'יו גיצו? | איך הגיע חנוכיה יקרה לרכב האלטע-זאכן | האם ממציא השיטה הפופולארית שם קץ לחייו וראיון חנוכה ביפן? (דבר ראשון)
הנאשם, אלי וינשטיין מניו ג'זרזי, הורשע בהונאת 41 מיליון דולר ממשקיעים שהאמינו ב"עסקי חירום" של קורונה ואוקראינה • בעבר קיבל חנינה מהנשיא טראמפ לקיצור עונשו על עבירות הונאה מוקדמות • השופט: הוא בזבז את ההזדמנות שניתנה לו ופעל ב"חוצפה שכזו" (בעולם, חרדים)