חברי החולייה שביצעו סדרת פריצות לבתי מגורים במרכז הארץ, פרצו ביום שישי לבית במושב נחלים, והעמיסו לתוך שתי ציפיות של כריות רכוש רב מהבית, כולל תשמישי קדושה העשויים כסף, תכשיטים וכסף מזומן | כך הם נעצרו (משטרה)
הרשתות הערביות מוצפות בתיעודים מרובע הדאחייה ומפרברים נוספים, בהם נראים גנבים תלויים על עמודים בכיכר העיר לאחר שניצלו את האנרכיה במדינה ובריחת התושבים מאזור המלחמה ופרצו לבתים ריקים - היקף התופעה מעיד על התרופפות המשטר במדינה בצל המתיחות הביטחונית וההסלמה (העולם הערבי)
סאגת בן גביר והכותרת המשעשעת ביתד נאמן | אלפים בחתונת נכדתו של ראש הישיבה בבית המדרש הגדול של החסידות | נוכל חרדי מהצפון נלכד - עקץ בעלי מוגבלויות | המאבק נמשך - בן צור עם דרישה חדשה מהיועמ"שית | לראשונה במודיעין עילית: קורס נהיגה מונעת בתוך העיר (מעייריב)