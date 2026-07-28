מדענים בסין הצליחו ליצור זן חדש של עגבניות בעל ארומה המזכירה גרעיני תירס חמימים - פופקורן, הודות לטכנולוגיית עריכת גנים מדויקת בהשראת האורז הריחני | הניסוי פורץ הדרך עשוי לשנות את הדרך בה אנו חווים טעם וריח של מזון מהונדס (בעולם)
במחקר שנעשה לאחרונה והתחקה אחרי האנשים הזקנים ביותר בברזיל נמצא כי שילוב נדיר של גנים ממוצאים שונים עשוי להסביר את עמידותם של זקני־העל הברזילאים, שחלקם אף שרדו את מגפת הקורונה ללא חיסון | המחקר החדש מאוניברסיטת סאו־פאולו חושף כיצד הרב־תרבותיות של ברזיל הופכת למעבדה חיה להבנת גבולות תוחלת החיים (בריאות)
חוקרים מסין פיתחו מערכת אחסון מידע ייחודית המשלבת את נוסטלגיית הקסטה של שנות ה-80 עם טכנולוגיה ביולוגית עילית - ומבטיחה לאחסן עשרות פטה-בייטים בקלטת אחת הזעירה | מה עומד מאחורי הפריצה, האם נוכל לשמור כך את כל האודיו, התמונות והמסמכים לנצח ומה השפעת הפיתוח על תעשיית האחסון העולמית? (טכנולוגיה)
איך מבררים יהדות, מתי נדרשים לגנטיקה, וכיצד לרוב מגיבים אלו שהיו בטוחים שהם יהודים אבל התברר להם שהם בכלל גוים • ערב שבועות, דיין בית הדין של הרבנות הראשית לרוסיה, הרב ישראל בארנבאום, שפרץ דרך נוספת בחסות המדע והטכנולוגיה לבירור יהדות, בשיחה בהירה על השיטה המסקרנת (יהדות)
אטקסיה טלנגיאקטזיה, ובקיצור - AT, היא מחלה ניוונית נוראית שפוגעת במערכות שונות בגוף, גורמת לחוסר שיווי משקל ודיבור לא ברור כתוצאה מאיבוד שליטה בשרירים ובהמשך, מחייבת ריתוק לכיסא גלגלים. המחלה הנוראית שיהודי צפון אפריקה לא באמת מכירים (בריאות)