תושב בת ים בן 35, שהיה נתון תחת מעצר בית פקטיבי, הפר את התנאים המגבילים ויצא למסע פריצה נועז בסט צילומים: גנב ציוד הפקה יקר ערך, כולל כוננים קשיחים ומחשבים, ואף הגדיל לעשות כשגנב את התפילין של אחד מאנשי הצוות | שוטרי תחנת לב תל אביב פתחו במרדף מהיר, הצליחו לשים עליו את הידיים תוך זמן קצר, והשיבו את הרכוש הגנוב בשווי עשרות אלפי שקלים לצוותי ההפקה המבוהלים (חדשות, משפט)
מתנדב של ארגון ה'שומרים' בקראון הייטס זיהה גנב "על חם" בתוך הסופרמרקט הפופולרי 'כשר טאון'. המתנדב עקב אחריו, הזעיק כוחות נוספים, ותוך דקות ספורות נלכד החשוד על ידי שוטרי ה-NYPD כשהוא כבול באזיקים (חרדים)
משטרת ישראל פתחה בחקירה בעקבות דיווח על גניבת ענק של מוצרי מזון ממטבח בסיס צבאי באזור חיפה. שוטרי תחנת טירת כרמל שהגיעו למקום איתרו רכב חשוד בסמוך למטבח, ובתוכו נתפסו כ-450 קילוגרמים של בשר ודגים לצד עשרות שקיות קפה בשווי עשרות אלפי שקלים (בארץ)
תושב באר שבע בן 35 נעצר "על חם" בשעת לילה מאוחרת על ידי שוטרי תחנת תל אביב צפון, בעת שפרץ לחנות נוחות ברחוב ויינשל וניסה לגנוב אלכוהול וסיגריות בשווי אלפי שקלים. בחקירה התברר כי יומיים קודם לכן כבר הספיק "לבקר" במחסן של אותו העסק ולשדוד ממנו סחורה יקרה | צפו בתיעוד יוצא דופן של הפריצה והמעצר - בתוך החנות (בארץ)
שני קטינים נעצרו במעורבות בפריצות לבית כנסת, למעון ולסופרמרקט בבני ברק, במהלכן גנבו כלי כסף בשווי של כ-100,000 ש"ח מכספת בחדרו של האדמו"ר מטשערנאביל | כלי הכסף אותרו והושבו לבית הכנסת ובתום החקירה הוגש נגדם כתב אישום (חדשות)
מצלמות האבטחה בבית עסק בקרית גת תיעדו את הרגעים שבהם חוסר תשומת לב של רגע מצד המוכר 0 הפך לגניבה בשווי עשרות אלפי שקלים | מי הגיע למקום, כיצד ניצל את המתרחש מאחורי הדלפק, וכיצד הצליחו החוקרים לסגור עליו מעגל תוך ימים ספורים? הסיפור המלא והתיעוד (בארץ)