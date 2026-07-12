נער אפרו אמריקני נוסף נעצר אתמול אחרי שגנב קורקינט מילד בפארק בשכונת קראון הייטס בבורקלין | מקרה דומה אירע בשבוע שעבר וההערכות הן כי מדובר בנער נוסף המעורב בשני המקרים | תושבים בשכונה זעמו: "צריך להרחיק את הילד הזה, הוא מסוכן!" (חרדים, בעולם)
בתחילת המלחמה רבים מתושבי מודיעין עילית, רצו להתגייס ולעזור לשמור על העיר הבעייתית מאוד מבחינה ביטחונית, אל מאז חלפו חודשים וחל פיחות במצבת המתנדבים, הארגון האמון על הביטחון הוציא סרטון יצירתי, בו הוא קורא לתושבים להתעורר ולהתנדב | צפו (חדשות חרדים)
"אוף אמא, הוא שוב גנב לי", "היא נוגעת בחפצים שאינם שלה", "אם נעלם ממתק בבית, בטח אמצא את העטיפה מתחת למיטה שלו", "רושמת במכולת בלי רשות", "נעלמים בבית כספים". תופעות מעין אלו מתרחשות בהרבה מאוד בתים ומטרידות את כולם. איך לשנות גישה ולעבור מאכיפה למניעה? עו"ס חיים דיין משיב (דעות, חינוך ילדים)
קבוצת אברכים, ללא ידע ביטחוני או הכשרה, תפסה מסתננים בידיים חשופות - והביאה שקט לעיר החרדית • הצצה מיוחדת לדו"ח הפעילות של ארגון 'השומרים' במודיעין עילית - ההצלחות, הכישלונות והסיפורים הייחודיים: האישה דפקה שניצל והשכן חשב שמדובר בגנב, המתנדב על 4 שנפצע אנוש והמתנדב שברח מפחד • וגם, תיעוד בלעדי של הסתננויות ולכידת גנבים פלסטינים (מגזין כיכר)
תושבי ביתר עילית מתלוננים על מכת פריצות המתרחשת לאחרונה בעיר. הלילה נפרצו שלושה בתים והתושבים חוששים שבפעם הבאה אלו יהיו מחבלים. אהרון הלר, שביתו נפרץ, סיפר ל'כיכר השבת' על רגעי האימה: "שמעתי רעשים. ראיתי דמות שיוצאת מחדר הילדים. צעקתי לו שיעצור" • האזינו (חרדים)