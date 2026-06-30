סוף לסאגת הגניזה בבני ברק: לאחר ימים מותחים של השבתה ואיום ממשי להצטברות הררי גניזה ברחובות העיר, מערך הפינוי חזר לשגרה מלאה • מאחורי הקלעים נרשם קרב גרסאות עיקש בין העירייה לועד הגניזה סביב שאלת תשלום החוב וביטול העיקולים - אך בשורה התחתונה מדובר באנחת רווחה עצומה לתושבים (בארץ)
משבר חריג מאיים על ניקיון עיר התורה והחסידות בני ברק וכבוד הספרים • משאיות הפינוי חטפו דוחות על חסימת נתיבים, המדיניות בלשכת ראש העיר השתנתה והחלו הליכי עיקול • המפעילים זועמים והשביתו את המערך: "שהעירייה תתמודד עם הררי הגניזה ברחובות" • עיריית בני ברק בתגובה ל'כיכר השבת': "בודקים" (חרדים)
שם השם ביהדות הוא הכינוי של הקב"ה הנאמר בקדושה ורק לצורך גבוה | הזהירות ממחיקת ה’ הביאה במרוצת הדורות ליצור סמנים רבים כמו ב"ה ובס"ד | האם יש לנהוג בשמות אלו קדושה כשמות הקדושים ומה דינו של שם השם הנאמר בשפות זרות? (יהדות והלכה)