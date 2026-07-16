לראשונה, קיבלה הממשלה החלטה המכירה בצורך לתקצב את רשתות הגנים החרדיות בהתאם לוותק הגננות בפועל • ההחלטה התקבלה לאחר מאבק ממושך שהובילו מנכל רשת הגנים הרב ישראל גולומב וח”כ משה גפני • ברשתות מבהירים: התקצוב בשלב זה חלקי בלבד, והמאבק לשוויון מלא יימשך (חרדים)
חברי פאנל 'כיפות שחורות' בעימות חזיתי על מעצר בני הישיבות והאמירות נגד הרמטכ"ל | ח"כ עודד פורר: "מסיתים צריכים לשבת בכלא - כולל רבנים" | עו"ד אפי בן גד הזהיר: "היועמ"שית מוציאה לפועל את תורת סאטמר; אל תתפלאו שנקצור מלחמת אחים" | תמיר דורטל: "המכות שהחרדים חטפו מהמשטרה צריכות לקרות בכל הפגנה בארץ" | הרב שלומי וייס: "כך האדמו"רים רצו, אי אפשר לחנך את הערכים שלנו" • צפו בתוכנית (כיפות שחורות)
מנהלי רשתות הגנים החרדיות מזהירים מפני משבר חריף בעקבות פערי תקצוב הולכים וגדלים כאשר הנפגעות העיקריות הן הגננות הוותיקות, לצד גירעונות כבדים המאיימים באופן ישיר על המשך פעילותם של גנים רבים | בפאנל מיוחד ב"אולפן כיכר" עלתה הקריאה למשרד החינוך להחיל את רפורמת "אופק חדש" ולתקן את מנגנון התקצוב, כדי למנוע מחסור חמור בגננות ופגיעה באלפי משפחות חרדיות - כבר בשנת הלימודים הקרובה • צפו (חרדים)
אחרי שבוע סוער במערכת החינוך החרדית, גננות ותיקות מספרות לראשונה על הפחד, הדמעות והתחושה שהמערכת זורקת אותן • "כל החיים הייתי גננת, ועכשיו אומרים לי שאני יקרה מדי" | הקולות מאחורי המספרים (חדשות חרדים)
שישה מנהלי רשתות גנים מובילות שיגרו מכתב דרמטי לשר החינוך ולראשי הערים • "כולנו באותה הספינה" - האיום: אם לא יוסדר משבר הגננות, שנת הלימודים הקרובה לא תיפתח כלל | המשבר מתפשט מרשת אגודת ישראל לכלל מערכת הגנים (חדשות חרדים)
מכתב מטלטל ורווי דמעות מציג שבר עמוק ואכזבה קשה בקרב גננות 'רשת הגנים' של אגודת ישראל: ערב חג השבועות, בעיתוי פוגעני ומזלזל, שוגרו מכתבי זימון לשימוע לגננות הוותיקות בביתר עילית במטרה להחליפן בכוח אדם זול יותר | במילים נוקבות הן מגוללות מסכת של התעמרות לכאורה, וזעקה שאי אפשר לשתוק מולה ושלא תשאיר אתכם אדישים | כל הפרטים (חרדים, בארץ)
עכשיו הכל נראה זוהר. הסמינרים מלאים, הילדים מחייכים, והכסף של ההייטק זורם פנימה. אבל אל תטעו: אנחנו צועדים בעיניים פקוחות אל התהום של המגזר החילוני. כשהגננת הופכת לשקופה בבנק ו"סוג ב'" בשידוכים - אנחנו בדרך לקריסה של המבצר האחרון (חרדים, מאמע)
בזמן שהתקשורת מהדהדת את נרטיב "המגזר שלא תורם", אלפי נשים חרדיות הן השכפ"ץ האנושי שמונע מהמשק הישראלי לקרוס: נתוני הלמ"ס חושפים כי מערך החינוך במרכז הארץ נשען על מסירותן של נשות בני ברק והסביבה, שמגיעות עם שחר כדי להעניק חינוך ערכי ושפה נקייה ליקר לכם מכל | הכירו את המנוע השקט שמתדלק את הכלכלה הליברלית בישראל ואת האמת השקופה שמתרחשת בכל בוקר בשבע וחצי, הרחק מאחורי השיח המפלג (חרדים)
אם יעצרו את זרימת המים לעזה, החמאס יכנע תוך שבועיים, למה לא עושים את זה? | טראמפ מנסה להסתיר: לוחמי קומנדו אמריקאים חיסלו דייגים תמימים במבצע סודי | מחפשות עבודה כסייעות? יש מי שמחפש אתכם, הכירו את המסייעת | 2 זוכים ב 1.8 מיליארד דולר, מה הם יעשו עם הכסף | מנהל הלחימה של אוגדת עזה על הפלת הבניינים | פנינת הדף היומי בשביל הנשמה (דבר ראשון)
בפעילות משותפת של יו"ר ועדת הכספים גפני עם השר ביטון הושגה הסכמה ממשלתית לעדכון תקציב הגננות בערכת המוכר שאינו רשמי |תיווצר התאמה מיטבית בין התקצוב הציבורי לבין נתוני הגננות בפועל, ושכרם יעלה רטרואקטיבית החל משנת הלימודים הנוכחית (חרדים)
אם
ובתה נשפטו לעונש מאסר ממושך בעקבות מאות
מקרי התעללות בפעוטון שבבעלותן – העונש
החמור ביותר שניתן בישראל במקרים מהסוג הזה | בית המשפט קבע: המעשים המזעזעים שביצעו הנאשמות הותירו את אותותיהם בתמונת נזקים קשה (חדשות,
משפט)
עשרות מקרי התעללויות קשות שאירעו במדינה בעשור האחרון, הובילו למסקנה בציבור כי התופעה המזוויעה לא תיפסק ללא צעדים קשים | היום (שלישי) עבר בכנסת "חוק המצלמות" בקריאה שניה ושלישית | מעתה יוכלו ההורים לצפות בתיעודים ישר מהטלפון או בצפייה במערכות הגן עד 48 שעות אחורה (בארץ)