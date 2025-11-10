בית משפט השלום בפתח תקווה פסק לאחרונה פיצויים משמעותיים בסך 62,000 שקלים לטובת מנהלת גן ילדים מראש העין, בתביעת לשון הרע שהוגשה נגד אם לילד לשעבר בגן. הפסיקה הדגישה את חומרת הפצת מידע כוזב כעובדות וההשלכות המיידיות על מוסדות (חוק ומשפט)
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