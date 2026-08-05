הנער, שהביע אהדה לארגון הטרור דאעש, אגר כמות גדולה של אמצעים פירוטכניים במטרה להכין מטעני חבלה. המזימה נחשפה לאחר שהנער פוצץ מטען מאולתר שהכין בעצמו בסוף שנת 2025, אירוע שבו נפצע קשה וקטע לעצמו שתי אצבעות, לצד חברו שנפצע. הנער עצור עד תום ההליכים ומועמד לדין בבית המשפט לנוער (בעולם)
דריכות בפשעווארסק: בשל המצב הרפואי של הרבנית, האדמו"ר יעתיק את מנוחת הקיץ לעיר עסן שבגרמניה על מנת לשהות בקרבתה • עסקני החצר הכינו דירה מיוחדת בסמוך לבית החולים המקומי להמשך עבודת הקודש • האדמו"ר צפוי לחזור למעון קודשו לקראת חודש אלול (חסידים)
המוסלמים השיעים ציינו לאחרונה ברחבי העולם את יום העשורא, יום אבל באמונה השיעית בו מתאספים גברים ברחובות ומכים את עצמם על מותו של אחד מנביאיהם | רחובות אירופה התמלאו בשבוע שעבר בגברים לבושים שחורים מכים את עצמם, תמונות של חמינאי נופפו במרכז ברלין | לראות ולא להאמין (בעולם)
איהב עומר, הפלסטיני שחצה את הקווים הותקף באיומי מוות אחרי החשיפה בכיכר השבת | בראיון מטלטל הוא לא עוצר באדום ומזהיר את כולנו: "אתם נלחמים בחמאס? אתם נלחמים בדת שלמה שחונכה לשנוא. השבעה באוקטובר יחזור שוב ושוב אם לא תייבשו את הביצות" (חדשות)
תכירו את איהאב עומר, בחור מבית לחם שהיה בעבר פעיל חמאס אדוק, נכלא בארץ ל-4 שנים והיה מוכן למות כדי לרצוח יהודים | היום, אחרי שעבר תהליך של 180 מעלות, הוא נמצא בגרמניה, מוגדר על ידי העולם הערבי כבוגד וכופר וחושש לחייו. בראיון בלעדי ומטלטל שקיימנו איתו, הוא חושף את הדרך שעבר מהשנאה התהומית שספג בבית ובכלא, ועד להבנה שחייבים לחיות כאן בשלום (כיכר VOD)
איהב עומר, פלסטיני שהפך לאחד הקולות החזקים בהגנה על מדינת ישראל, מתחנן לעזרת ישראל | בראיון נדיר ל'כיכר השבת', מספר האיש שבחר ללכת נגד משפחתו ולהגן על ישראל על המצוקה אליה נקלע עם סיום אשרת שהייתו בגרמניה, וסכנת המוות הצפויה לו דווקא ממשפחתו הקרובה - ברגע שיחזור | צפו בקטע מהריאיון (העולם הערבי)
תגלית היסטורית יוצאת דופן שנחשפה לחלוטין במקרה מכה גלים בעולם המדע, ומותירה את החוקרים המנוסים ביותר פעורי פה מול אוצר עתיק שהשתמר בצורה בלתי נתפסת. אף אחד לא יכול היה לנחש שדווקא פרויקט תשתית שגרתי וירוק יוביל לחשיפת אחד הסודות השמורים ביותר מתחת לפני האדמה, וישנה את כל מה שהיה ידוע על האזור (בעולם)
שרון אבק גדל בברלין, נחת בגיל 12 בקריית ים בלי לדעת עברית, נסחף לעולם של אלימות רחוב ומשחקי כבוד, קיבל תעודת עיוור בגיל 19, נלחם בבדידות של גירושים בעולם הישיבות – ובכל תחנה בדרך היה צריך להחליט מחדש מי הוא. בראיון חשוף ונדיר הוא מספר לאלי גוטהלף על הכנופיות, על האברך ששינה את חייו בשאלה אחת, על גרוש שנלחם להישאר בן תורה גם ברגעים הקשים ביותר, ועל המשפט שנולד מתוך החושך: ״הפחדים מהכאב יותר כואבים מהכאב עצמו״. צפו
שוטרים גרמנים שלפו אקדחים לעבר פעילי שלום שחסמו את הכניסה למפעל הנשק במטרה לעצור את פס הייצור המיועד לישראל| המתיחות הגוברת סביב הכוונות לייצר במקום תחמושת שתשמש את צה"ל בלחימה בעזה ובלבנון כבר בשבועות הקרובים (חדשות בעולם)
פרטים חדשים על מעצרו של עלי ס', פעיל "כוח קודס" ממוצא אפגני, שתכנן להתנקש בבכירי הקהילה היהודית בברלין | תחקיר חושף כי המוסד הישראלי, לצד סוכנויות ביון נוספות, סיפק את המודיעין הזהב שהוביל למעצרו בדנמרק (בעולם)