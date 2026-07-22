בזמן שהעולם מתמודד עם מתחים גיאופוליטיים, דו"ח חדש חושף כי ההוצאה הגלובלית על נשק גרעיני זינקה לכמעט 119 מיליארד דולר | מי המדינות שמובילות את המירוץ, כמה ראשי קרב מחזיקה כל מעצמה ומי באמת שולטת בכפתור האדום? (חדשות בעולם)
שילוב נדיר של עוצמה צבאית רגע משפחתי בלב הים: קים ג'ונג און מציג לעולם את המשחתת הגרעינית החדשה, כשהכוכבת האמיתית היא בתו שגונבת את ההצגה | רגע לפני ביקור היסטורי מסין, צפון קוריאה מאותתת לעולם - הדור הבא כבר כאן, והוא חמוש מתמיד (חדשות בעולם)
פרויקט ענק בשווי 16.16 מיליארד דולר מתכנן להקים את ה-"Freedom Ship" – עיר צפה המונעת באנרגיה גרעינית שתאכלס 80,000 תושבים ותיירים | המגה-מבנה, באורך של כקילומטר וחצי, יקיף את כדור הארץ ללא הפסקה ויציע חיים אורבניים מלאים בלב האוקיינוס (חדשות בעולם)
בלב עיר הרפאים המזוהמת, כוחות אוקראינה מהדקים את האחיזה באזור האסור של צ'רנוביל מחשש לפלישה רוסית מחודשת מהחזית הצפונית | תחת צלו של הכור הגרעיני, לוחמי העילית הופכים את פריפיאט למבצר אסטרטגי (חדשות בעולם)
פריצת סייבר מאסיבית למרכז מחשוב-העל בטיאנג'ין חשפה כמות אדירה של מידע צבאי מסווג, הכולל סימולציות תקיפה ושרטוטי נשק רגישים | ההאקרים, המכנים עצמם "Flaming China", מציעים למכירה נתונים על פרויקטי חמקנות וטילים שאמורים היו להישאר חסויים למשך שנים (חדשות בעולם)
רעידת אדמה בצמרת הביטחונית של סין: מומחי הנשק הגרעיני והטילים המובילים נעלמו באישון לילה מהאתרים הרשמיים, מותירים אחריהם חלל מסתורי | בעוד המשטר שומר על שתיקה רועמת, העולם תוהה האם מדובר בקמפיין שחיתות אגרסיבי או בחשיפת רשת ריגול שטלטלה את "הקודש הקודשים" של בייג'ינג (חדשות בעולם)
תחת עינו הפקוחה של המנהיג ובתו, קוריאה הצפונית ביצעה ניסוי דרמטי בטילי שיוט ממשחתת ענק חדשה | המהלך מסמן תפנית אסטרטגית שנועדה להבטיח יכולת תגובה גרעינית מהים אל מול איומי התנקשות ושינויי המפה העולמית (חדשות בעלם)
העברת השליטה המשפחתית במדינה הקיצונית: דיווחים בדרום קוריאה מצביעים על כך שבתו בת ה-13 של מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און, קים ג'ו-אה, מונתה לראש כוחות הגרעין | לפי הדיווח, היא למעשה מקבלת דיווחים מגנרלים ונותנת להם הוראות (בעולם)
ביום שישי הקרוב יחלו שיחות המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן, בהם ישתתפו גם גורמים ממצרים, סעודיה ומדינות נוספות | בצד האמריקני, ינסה סטיב ויטקוף לגרום לאיראנים לוותר על הגרעין, על הטילים הבליסטים ועל השלוחות ברחבי המזרח התיכון | איראן הביעה נכונות למסור את האורניום המועשר (מדיני)