עונת השידוכים בשיאה, והלחץ בדרך לחופה מוביל לעיתים למקרי קיצון | הגרפולוג יוסי עבדו חושף ב"דבר השבוע" את המקרה בו התבקש לזייף חוות דעת כדי לא להרוס שידוך, מסביר מדוע כתב יד לעולם אינו פסק דין, ומתעמת בשידור חי עם המגיש משה מנס – שלא חסך בשאלות קשות וקיבל ניתוח אופי מפתיע במיוחד | צפו (דבר השבוע)
השבוע באולפן: התזונאי שעושה סדר במיתוסים וגרפולוג שחשף את סודותיו של המגיש בשידור חי | פינת פאנצ'ים ברוח ימי בין המצרים, ומדריך הישרדות ויראלי שכל מפגין פוטנציאלי חייב להכיר | וגם תיעוד מפתיע של עריק שמצליח לשבור קירות (דבר השבוע)
המשמעות המעשית ליהודים בניו-יורק | מפתיע אתכם שלח"כ הערבי יש 37 עבירות תנועה? | סרטון חתולים קורע מצחוק בפינת 'רץ ברשת' | הקורקינטים ממשיכים לגבות מחיר כבד מהילדים שלנו | מה קורה בשכונת הר נוף ודלתות פרפקט ליין (דבר ראשון)
בבואנו להכתיר את 'איש השנה', לא מפתיע שנבחר בנשיא ארה"ב דונלד טראמפ | האיש שנבחר רק לפני תשעה חודשים וכבר מנסה לשלוט בכל הסכסוכים שהעולם יצר בשנתיים האחרונות, האיש שמנסה לשלוט, באופן כללי | בין ערבות אוקראינה למבואות עזה - ועד לאי הקטן והקפוא של דנמרק, טראמפ זוכה בצדק לשם "מנהיג העולם החופשי" | בניסיון להבין מי הוא באמת דונלד טראמפ, שאלנו מודלים שונים של בינה מלאכותית מה הם חושבים על טראמפ, ובדקנו גם כתב יד (מגזין כיכר)
ניתוח גרפולוגי מראה כיצד המרגל הישראלי אלי כהן הי"ד, שעות לפני מותו, שינה את חתימתו — והיא הפכה לסמל מובהק של גורלו | בחתימה אחת, בתוך עיגול שהיה סמל ההגנה שלו כל חייו, הופיע צל גרדום. האם היה זה תת-מודע? האם זו הייתה פרידה מודעת? | ניתוח מעמיק במיוחד של יוסי עבדו - גרפולוג מוסמך, מומחה למדעי הכתב והנפש ולשעבר גרפולוג במצ"ח, מנתח את כתב ידו וחתימתו וחושף את מה שאירע בימיו האחרונים של המרגל הנודע (מגזין כיכר)
בין זהירות למהירות, בין חזון לביצוע: האנליזה הפסיכולוגית מאחורי כתבי היד של הרמטכ"לים חושפת את סודות המנהיגות בצה"ל | יוסי עבדו, מטפל רגשי וגרפולוג בכיר בעל ותק של מעל 15 שנה, מנתח את כתב היד של השניים ומספק תובנות עומק על האישיות, סגנון קבלת ההחלטות וההשפעה על מערכת הביטחון | סקירה מרתקת (גרפולוגיה)
אלוף פיקוד הדרום נחשב לדמות מובילה בצה"ל, המייצגת מנהיגות שקולה ואחראית. עם זאת, אירועי שמחת תורה בשנה שעברה עלו שאלות על סגנון הפיקוד שלו, במיוחד בנוגע ליכולת להגיב למצבי חירום ולצאת מהמסגרת השבלונית | ניתוח כתב ידו מציג את תכונותיו הבולטות, לצד האתגרים שעמדו בפניו באותו יום קריטי (חדשות)
אלוף פיקוד הדרום נחשב לדמות מובילה בצה"ל, המייצגת מנהיגות שקולה ואחראית. עם זאת, אירועי שמחת תורה בשנה שעברה עלו שאלות על סגנון הפיקוד שלו, במיוחד בנוגע ליכולת להגיב למצבי חירום ולצאת מהמסגרת השבלונית | ניתוח כתב ידו מציג את תכונותיו הבולטות, לצד האתגרים שעמדו בפניו באותו יום קריטי (חדשות)
השימוש בעט וכתב היד הולך ודועך. את העט והדף מחליפים מסך מגע ומקלדת. מציאות זו מאתגרת את הגרפולוגים. נבחן ההשפעה של העידן הדיגיטלי על הגרפולוגיה, האתגרים שהוא מציג וכיצד מתרגלים מסתגלים לניתוח טקסט מודפס וחתימות דיגיטליות (גרפולוגיה)
ילדים מעבירים לעתים קרובות את מחשבותיהם, רגשותיהם וחוויותיהם באמצעות צורות ביטוי שונות. מדיום חזק אחד לביטוי זה הוא אמנות, במיוחד ציור. המשיכות הצבעוניות ויצירות הדמיון על פיסת נייר יכולות להציע תובנות עמוקות על עולמו הרגשי של הילד (גרפולוגיה, ילדים).
בחקר הגרפולוגיה יש עניין גובר בבחינת הקשר בין כתב היד לבריאות. כאן נתעמק ביחסים הפוטנציאליים בין תכונות כתב יד ואמצעים בריאותיים. נבחן האם מתח, עייפות ובעיות אחרות הקשורות בבריאות, יכולים להשאיר את חותמם על הדף (גרפולוגיה, בריאות).
יש לי ל' גדולה / אני מצייר עץ עם עשבים - מה זה אומר על האופי שלי? • הגרפולוגית אתי בורוכוב חושפת את כל הסודות ומספרת איך אפשר לדעת מהכתיבה שלך על האופי שלך • וגם: מה גילינו בכתב ידו של כותב השורות? (מעניין)