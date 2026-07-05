העימות סביב עתיד התחנה הצבאית גולש לאלימות גרפיטי: אלמונים ריססו הלילה מסרי שטנה נגד המערכת המשפטית ועובדי התחנה מחוץ לאולפנים ביפו | בזמן שצו הביניים של בג"ץ מקפיא את החלטת הממשלה לסגור את התחנה, עובדי גל"צ תוקפים: "תוצר מסוכן של הסתה" (בארץ, צבא וביטחון)
אחרי הסערה התקשורתית שפרצה בעקבות ריסוס כתובת הגרפיטי על בניין ערוץ 13 בתל אביב עם הכיתוב: "דם הבוגדים עוד יוּתר לפרסום", היום דווח כי אחד מכיווני החקירה לריסוס הגרפיטי מחוץ לערוץ הוא תחקיר שעשו בערוץ על דמות מוכרת (עיתונות)
כוחה של אומנות נאיבית ויצירה יהודית | בראיון חג מיוחד לוקח אותנו האמן החסידי יחיאל אופנר אל רגעי האפילה בקיבוצים בעוטף עזה ואל הקתרזיס שטלטל את בני משפחות הנרצחים | האם כל אחד יכול לצייר והציורים שריגשו בתערוכות אומנות מופלאות (זמן אומנותינו)
קבוצת פעילי שמאל קיצוניים הגיעה היום למחות מול ביתו של הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר - ושפכה מולו צבע אדום במחאה על המבצע הקרב לכיבוש העיר עזה, וריססה גרפיטי על הכביש | חמישה נעצרו על ידי המשטרה | במערכת הפוליטית מגנים (בארץ)
הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, נושא עמו
סיפור משלו - אבניו העצומות במשך
מאות שנים סבלו מאינספור ידיים עסקניות שחרטו בהן כתובות | האירוע האחרון שבו נרשמה כתובת גרפיטי הרעיד את הלב - אך
בתקופות לא רחוקות, כתיבה על אבני הכותל הייתה מנהג נפוץ | חזרנו אל אותן כתובות עלומות
המציצות מכל צילום עתיק, ומספרות את סיפורם של עולי ירושלים באלפיים שנות חורבן |"אבן
מקיר תזעק" (מגזין כיכר)
אבל כבד: הגרב"ש דויטש נפטר אחרי שנות מחלה - סיקור נרחב | הזעזוע מחילול הכותל: משפחת החשוד הבהירה לראש"ל: "הוא מתמודד נפש" | דרעי מסתבך, מקורביו מבהירים: "דבריו הוצאו מהקשרם" | גורמים בגור מדגישים: ההחלטה להעביר את הישיבה מאשדוד לדימונה - לא סופית | מה קורה כשבוגר 'תורה בתפארתה' חושף שאכל ביום כיפור? צפו בתיעוד המשעשע (מעייריב)
במהלך הלילה רוססה כתובת גרפיטי על הכותל המערבי, והעוררה זעזוע בציבור. רב הכותל, הרב שמואל רבינוביץ', גינה בחריפות את המעשה וקרא למשטרה לאתר את האחראים. הצוותים החלו בפעולות ניקוי תוך הקפדה על שמירת קדושת האבנים (בארץ)
שלושה כלי רכב הוצתו אתמול במדינת מיזורי בארצות הברית, ועל הכביש לצידם רוסס גרפיטי אנטישמי שבו כתוב "מוות לצה"ל" | המשטרה המקומית, בשיתוף ה-FBI, החלו בחקירת האירוע - שמוגדר כחשד לפשע שנאה נגד חייל צה"ל ישראלי-אמריקני שהגיע לבקר את משפחתו בארה"ב (בעולם)
כ-50 מתנחלים תושבי יו"ש נכנסו לכפר דומא והתעמתו עם פלסטינים תושבי המקום | על פי גורמי ביטחון, האירוע התרחש לאחר זריקת אבנים של מחבלים פלסטינים לעבר הציר הסמוך, שהובילה לתקרית המתרחשת בשעה זו (חדשות, בארץ)
משנכנס אדר מרבים בשמחה ואנחנו בתוכנית הכנסנו את השמחה פנימה דרך ציור קיר פורימי ומשמח | איך הכל מתחיל, מה זה איירבראש והאם זה גרפיטי | היצירה עם משפחות החטופים | המגיש שהפתיע בכישרון המבוזבז | צפו ביצירה המתרקמת בלייב (דבר ראשון)