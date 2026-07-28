סבל במלון בסין צעד בטעות לתוך בריכת שחייה בעת שנשא מזוודות, לאחר שחשב כי מדובר במגרש חנייה רטוב | העובד חולץ מהמים על ידי עוברי אורח ולא נפצע באורח קשה | התיעוד חרך את הרשתות, כאשר הגולשים מגיבים ברחמים על הסבל המסכן (מעניין)
היום יהיה נוח ובהיר, ערב החג יתאפיין באובך כבד ובגשמים מקומיים שיתפשטו לרוב חלקי הארץ. בנחלי המזרח והדרום קיים חשש ממשי לשיטפונות, כאשר הגשם צפוי ללוות אותנו גם במהלך היום הטוב הראשון של החג (מזג האוויר)
שבת מביא איתה השפעה על מזג האוויר: היום (שישי) נרגיש התחממות קלה שתעבור את הממוצע העונתי, אך אל תתנו לשמש להטעות אתכם – בשבת המערכת הגשומה חוזרת לצפון עם חשש לסופות רעמים. וגם: הדוח שחושף – למה הגשם השנה מביא איתו הצפות חריגות? (בארץ)