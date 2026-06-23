בימים שבין חג הפסח לחג השבועות, נפתחים אוצרות שמיים ומעניקים לנו הזדמנות נדירה לרפואה מופלאה שאינה כדרך הטבע | גדולי החסידות גילו כי טיפות הגשם היורדות כעת אינן רק ברכה לאדמה, אלא תרופה וסגולה ל"רפואה גדולה מכל התחלואים שאין כדוגמתה בכל העולם" (יהדות ואקטואליה)
בשנים האחרונות הפכו טענותיה של איראן על "גניבת עננים" לנושא מתוקשר ומסקרן, המשלב פוליטיקה, מדע ואקלים | בכירים בטהראן מאשימים את ישראל ומדינות נוספות במניפולציה מכוונת של מזג האוויר, שלטענתם גורמת לבצורת קשה במדינה. מנגד, מומחים ממדינות שונות - כולל בתוך איראן - מבהירים שטכנולוגיות שינוי מזג האוויר מוגבלות מאוד ואינן מסוגלות להשפיע על אקלים אזורי בקנה מידה רחב | האם אי פעם נעשה שימוש אמיתי במזג האוויר ככלי אסטרטגי בין מדינות - או שמא מדובר במיתוס פוליטי שנוח לגלגל אל השמיים? (בעולם)
בין ירי טילים להפסקת אש, דבר אחד החות’ים לא מפסיקים לרגע | צמח הגת הפך מזמן למוצר הלאומי בתימן, תמונות של חות’ים מקפצים על ספינות עם כפכפים ולחיים תפוחות מסמנים יותר את הכלכלה האנורקסית של תימן | הצמח השתיין שמיבש את הארץ הצחיחה ומאיים להרוס את הכלכלה | "הירוק הירוק הזה" (מגזין כיכר)