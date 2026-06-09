מנכ"ל עיריית בני ברק שיגר מכתב דרמטי למפקד מרחב דן במשטרה בו הוא טוען כי החסימות המתוכננות בצידי העיר יהפכו את אלפי התושבים לבני ערובה בבתיהם | בעיריה דורשים למצוא פתרון תחבורתי מיידי שימנע את העומס הכבד בשכונות | "לא נשלים עם חסימות" (כיכר העיר)
תיעוד יוצא דופן פורסם בימים האחרונים בארה"ב לאחר שהותר לפרסום | בסרטון מחודש שעבר נראה אדם במשא ומתן עם המשטרה לאחר שהחליט לקפוץ מגשר, כאשר בשנייה האחרונה לאחר שכבר קפץ, מצליח השוטר לתפוס אותו ברגלו | האדם נעצר ופונה לבית החולים (חדשות)
פעם אחת, הגיע לבעש"ט אדם עני ומדוכא וביקש ישועה. ענה לו הבעל שם טוב הקדוש שילך מתחת גשר פלוני, ושם תתמלא בקשתו - וימצא אוצרות זהב וכסף. והלך העני מתחת לגשר, חיפש ולא מצא // סיפור חסידי למוצאי השבת (חסידים)