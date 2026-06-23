שתי צעירות חרדיות, בנות 23 ו-24, נעצרו בנמל התעופה בקרקוב שבפולין, לאחר שבמזוודותיהן נתפסו 50 קילוגרמים של צמח הגת, הנחשב במדינה לסם אסור | השתיים הגיעו בטיסה מישראל, ונפלו קורבן לרשתות הברחה המפתות צעירים | הפרטים שפורסמו (חדשות)
עו״ד מרדכי ציבין שמייצג את הנערה החרדית שנעצרה בפראג מסביר בכיכר FM כיצד נערים ונערות משכבות מוחלשות נשלחים להבריח גת לחו״ל, איך הרשויות מקבלות מידע מוקדם ולא פועלות, ולמה לדבריו מדובר לא רק בעבירה פלילית – אלא בפרצה ביטחונית חמורה בלב נתב״ג • האזינו (כיכר FM)
שתי צעירות חרדיות נעצרו אתמול בנמל התעופה הבינלאומי של פראג, בחשד לניסיון הברחה מסיבי של צמחי גת | מחקירה ראשונית עולה כי השתיים ככל הנראה לא פעלו בכוחות עצמן, אלא שימשו כחוליה בשרשרת הברחות מאורגנת (בארץ)
בין ירי טילים להפסקת אש, דבר אחד החות’ים לא מפסיקים לרגע | צמח הגת הפך מזמן למוצר הלאומי בתימן, תמונות של חות’ים מקפצים על ספינות עם כפכפים ולחיים תפוחות מסמנים יותר את הכלכלה האנורקסית של תימן | הצמח השתיין שמיבש את הארץ הצחיחה ומאיים להרוס את הכלכלה | "הירוק הירוק הזה" (מגזין כיכר)
לפני כשנה נתפס צעיר חרדי בצרפת על הברחת גת - ולאחר מאמצים שוחרר וחזר לישראל. לפני כחודש, הוא נסע לקברי צדיקים, כשהוא בא לחזור הוא נעצר על ידי כוחות הביטחון המרוקניים, והובא לידיעתו, כי נגזר עליו בהיעדרו שנתיים מאסר | חברו ל'כיכר': "הוא סובל מתנאים לא-אנושיים ואף אחד לא מתייחס לסיפור הקשה שלו" (חרדים)
איך ניתן להבריח גת לחו"ל בלי להיתפס? איך הגיבו ראשי המבריחים כאשר מי שנתפס ושוחרר התארח באולפן 'כיכר' ומדוע ההברחות לעולם לא יפסקו? • וגם: האם ניתן למנוע מבחורים תמימים ליפול ברשת • ראיון נטול כפפות עם המבריחים והספקים (מגזין 'כיכר')