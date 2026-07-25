בין הזמנים כאן, ואיתו הפיתויים והסכנות שאורבים לבחורי הישיבות בפינות החשוכות. בפרק מיוחד של תוכנית "דבר השבוע", חושף ד"ר רוני ברקוביץ' ממשרד הבריאות את האמת המטרידה על ה"ירוק" והאלכוהול בישיבות | וגם מסע מרתק עם רב עולמי שביקר ב-143 מדינות, אל השבט שומר המסורת בגינאה החדשה - ועד למרוקו הקטנה בלב הג'ונגל (דבר השבוע)
שמונה גורדי שחקים הבטיחו לדיירים גן עדן אקולוגי תלוי בשמיים, אך הפכו לניסוי מרתק שבו הצמחייה ניצחה את האדריכלות | בעוד הדירות נחטפו במהירות, המציאות בשטח יצרה מראה ויזואלי מהפנט ומפתיע שמושך את תשומת הלב של העולם כולו (חדשות בעולם)
בתחילת חודש מאי, התרסק מטוס בג'ונגלים של אמזונס, לאחר יותר מחודש של חיפושים אותרו ארבעה ילדים חיים, שהצליחו לשרוד בעזרת אוכל שנזרק ממסוקים ולאחר שלמדו לצוד | הנשיא הקולומביאני אמר אחרי שנמצאו: "זה סיפור שייכנס להיסטוריה" (בעולם)
קופים, פרות וסוסים ברחובות, מזג אוויר קיצוני ואווירה טרופית משכרת: הרב החרדי ממונסי החליט לעזוב את הבית החמים ולנדוד אל הג'ונגלים של קוסטה ריקה, בשביל לעזור ליהודים מקומיים • פרויקט חדש ב'מגזין כיכר': מבקרים אצל שליחי חב"ד במקומות נידחים • בפרק הראשון: קוסטה ריקה (יהדות, בעולם)
לקראת סגירת הרשימות לבחירות לכנסת, זמר הבית של ש"ס דורש מיו"ר ש"ס אריה דרעי להיות חבר-כנסת ברשימת ש"ס בכנסת • ל'כיכר TV' הוא אומר: "אריה יודע בדיוק מה אני רוצה" • עוד במבזק: מכה לבנט: זבולון כלפה פורש, הצפון מתחמם, השלג בניו יורק, קווי הנייעס בסכנה ודרמה בג'ונגל (כיכר TV)