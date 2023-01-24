ג'ינג'י
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הנדסת תודעה?
כשאבי מעוז תהה: "מי יגן על הג'ינג'ים משופטי בג"ץ?" | צפו
קובי אטינגר||
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מאז עלה לדיון רפורמת לוין במערכת המשפט, מוצגת השאלה על ידי הצד השמאלי - מה יקרה עם הכנסת תחליט לגפוע בג'ינג'ים, מי יגן עליהם? ח"כ אבי מעוז ענה על השאלה בהטרלה במליאת הכנסת (חדשות כנסת)
מורכבות בשידוכים
"הרווקים המקוטלגים" בכוכבית קטנה בפנקס השדכן
ישראל גינצבורג||
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חצי אשכנזי וחצי ספרדי; בחורה חכמה; בחור ג'ינג'י; בחורה גבוהה ובחור נמוך - אלו רק חלק מהרווקים והרווקות שזוכים לחוות קושי בשל כוכבית קטנה שמתייחסת לסממן חיצוני ולא למהות; דיברנו איתם, זה מה שהם מרגישים (חרדים)
כשאת מגלה אחרי כמה שנים שהתחתנת עם... ג'ינג'י
שושי אינדורסקי||
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התופעה הזאת שכיחה למדי, וברוב המקרים היא תתבטא בזקן ג'ינג'י להפליא אצל גברים שלא ידעו ולו שערה כתומה אחת בחייהם, ושכעת 'לעת זיקנה', צריכים להתמודד עם תואר ה'גינג'י המחייב בתעודת הזהות שלהם. לא פשוט בכלל.. * ובכן, אם אתן מנשותיהן של אותם כתומי סנטר, יש לנו חדשות טובות בשבילכן
למה הזקן שלכם ג'ינג'י למרות שאתם לא ג'ינג'ים?
כיכר השבת||
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