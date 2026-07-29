אלביט מערכות חושפת את ה-SLING: מערכת פורצת דרך המאפשרת לרכבי שטח קלים לעבור ממצב נסיעה לירי בתוך פחות מ-60 שניות | המערכת האוטונומית משלבת עוצמת אש מאסיבית של 16 פצצות בדקה עם יכולת ניידות גבוהה, והיא מותאמת לכוחות מיוחדים בשדה הקרב המודרני (חדשות צבא)
נתוני 2025 חושפים כי גנבי הרכב עברו לפעול באור יום. הרכבים המבוקשים ביותר: ג'יפונים בצבע לבן משנות המודל האחרונות. בעוד הביקוש לרכב חשמלי צנח, נרשם זינוק מבהיל בגניבות אופנועים ורכבים היברידיים. המשטרה וחברות המיגון באזהרה דחופה (בארץ, תחבורה)
בסוף השבוע האחרון הם התפרעו בכבישי אשקלון וסיכנו חיי אדם תוך שהם בורחים מכוחות המשטרה, לפנות בוקר נעצרו על ידי שוטרי תחנת אשקלון וזרוע לכיש של חטיבת סה״ר | מרחב לכיש של המחוז הדרומי פועל בכל האמצעים העומדים לרשותו למניעת עבירות מסכנות חיים ובתוכם עבריינות בכביש, הכשלת שוטרים ופגיעה בביטחון האישי | צפו במבצע המשטרתי (בארץ)