בעקבות נח ובדיקת סימני הבהמות והחיות שנכנסו לתיבה, נעסוק השבוע בסימני העופות והבהמות ובשאלה כיצד מבדילים בין עוף כשר לעוף לטמא, ובין בהמה כשרה לבהמה לטמאה | חלק מהראשונים סברו שידיעת סימני הכשרות לא תמיד מספיקה כדי לקבוע שחיה מותרת באכילה, והצריכו מסורת שאכלו בהמה זו בעבר. קביעה זו משפיעה בין השאר על השאלה, האם מותר לאכול ג'ירפה (פרשת השבוע)
בפרשת
השבוע,
שמיני – התורה מפרטת
את כשרותם של החיות והבהמות -
האם הג'ירפה,
שמעלה גרה ומפריסה
פרסה,
ראויה לאכילה לפי
ההלכה?
מה קובעים המחקרים
על חלב הג'ירפה?
והאם אכן עשו שימוש בעורה
לכתיבת ספרי תורה ותפילין?
ומה העלה
הניסוי המדעי-תורני
על הג’ירפה בספארי?
(יהדות פרשת השבוע)
המסורת בדברים המותרים באכילה
| מי
הם המזהים את הג’ריף כחיה טהורה?
| ומה עלה בניתוח מעמיק "תרתי משמע" שנערך בגן חיות הסאפרי ברמת גן
| והאם
ציורי הגן של תיבת נוח מדייקים במספר
הג’ריפות שנכנסו לתיבת נח (יהדות)