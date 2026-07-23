האדמו"ר ממבקשי אמונה שוהה בימים אלו למנוחה בעיירת הנופש דאבוס שבשוויץ, במטרה לאגור כוחות לקראת חודש הרחמים והסליחות | האדמו"ר, היוצא מעת לעת לשאוף אוויר צח בין ההרים מול מפלי המים, נצפה כשהוא שקוע בלימוד בספרי חסידות מול הנופים המרהיבים | את שולחנו הטהור בסעודה שלישית ערך האדמו"ר יחד עם שאר הרבנים השוהים במלון, ובהם: הגה"צ רבי מנחם ארנסטר, ראש ישיבת ויז'ניץ; האדמו"ר משומרי אמונים; הגאון רבי משה שאול קליין, ועוד | צפו בתיעודים (חסידים)
תיעוד מרהיב משווייץ: ראש ישיבת ויז'ניץ, הגה"צ רבי מנחם ארנסטר, השוהה בימים אלו למנוחה בעיירת הנופש דאבוס, נצפה אמש כשהוא מוסר שיעור חסידות תחת כיפת השמיים ובאוויר ההרים הצלול | בשיעור המרתק השתתפו קבוצת חסידים ונופשים ששהו במקום. בין המשתתפים שהאזינו בקשב רב לדברים, נצפו גם הדיין הגר"מ ברנדסדופר, משב"ק האדמו"ר מבעלזא הרב שמעון וואלף קליין, הרב ראובן ברייש, מראשי חסידות בעלזא בב"ב (חסידים)
דאגה בדארג: בעקבות חולשה פתאומית ובהתייעצות עם רופאיו, קטע הרבי את שהותו בדאבוס ושב למעונו בבני ברק • בנו הגדול ביטל את טיסתו • השבת: התפילות והטישים ייערכו במתכונת מצומצמת ביותר • החסידים נקראים להעתיר לרפואת האדמו"ר (חסידים)
המיליארדר ומנכ"ל טסלה ו־ספייס־אקס הופיע לראשונה בפורום הכלכלה העולמי בשווייץ, לאחר שנים של ביקורת על האירוע | מאסק חזה כי בינה מלאכותית תעקוף את המחשבה האנושית בתוך חמש שנים, וכי רובוטים יבצעו את רוב עבודות הייצור ואף יספקו טיפול בילדים ובקשישים (טכנולוגיה)
במסגרת הופעה מפתיעה בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, הכריז מאסק כי החברה תחל במכירת הרובוטים ההומנואידים שלה לציבור תוך כשנתיים | עם זאת, הוא מזהיר שהייצור הראשוני יהיה “איטי וכואב”, עד שיגיע לקצב המוני (טכנולוגיה)
במהלך הופעתו בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, אילון מאסק התלוצץ לגבי מה שהוא אומר לאנשים כששואלים אותו אם קיימים חייזרים | עם זאת, הוא ציין שגם לנוכח כל הלוויינים שמקיפים את כדור הארץ וכל השיגורים של SpaceX, אף אחד מהם "עדיין לא נדרש להתחמק מכלי טיס חייזריים" (בעולם)
"הסוף שלכם": טראמפ באולטימטום דרמטי לחמאס | תוכנית 'עזה החדשה' נחשפת: המיליארדים מהמפרץ והתנאי של קושנר | רעידת אדמה דיפלומטית: בנו של ארדואן סורב כניסה לישראל - "מסית ואנטישמי" | סכנין בוערת: שביתת ענק במגזר הערבי נגד הפשיעה המשתוללת | מצמרר: האם השכולה הגיעה מהשבעה לביהמ"ש - והמטפלות שוחררו | 140 אלף בנתיבות: התפילה להשבת גופתו של רס"ל רן גואילי ז"ל | התיעוד הקיצוני היומי אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)
הופעה אחת בדאבוס הספיקה כדי להפוך אביזר אופנה יוקרתי לשיחת היום העולמית | משקפי השמש של עמנואל מקרון הציתו סערה ברשת, הקפיצו חיפושים בגוגל וגרמו לקריסת אתר המותג – כך נראה כשפוליטיקה ואופנה עולים על הבמה (חדשות בעולם)
נשיא המדינה יצחק הרצוג, נשאל במסגרת הריאיון שנערך לו בוועידה בדאבוס, לגבי בקשתו של נשיא ארצות הברית ממנו לתת חנינה לראש הממשלה נתניהו והשיב: "הבקשה צריכה לעבור הליך של איסוף חוות דעת שונות על ידי הגופים הרלוונטיים במשרד המשפטים. איני יכול להפר זאת, משום שעליי לפעול בהתאם לכללים. אמרתי שוב ושוב שאני מכבד מאוד את טראמפ" (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ היום במסגרת ביקורו בוועידה הכלכלית בדאבוס | הנשיא האמריקני התייחס למגוון נושאים העומדים על הפרק, כולל; ועידת השלום בראשותו, כיבוש גרינלנד והמתיחות חסרת התקדים מול אירופה | טראמפ אמר כי לא יכבוש בכוח את גרינלנד, לקח קרדיט על כיפת ברזל - וירד על מקרון על משקפי השמש: "מה לעזאזל קרה לך?" | הנאום המלא (בעולם)
לראשונה מזה 17 שנה: ספר תורה "הכי מהודר שיש" יוכנס להיכל ישיבת פניבז' | ליקווד המומה: 3 הרוגים ו-2 פצועים בתאונה מחרידה | עונת החתונות בעיצומה - היכן מתחתנים הכי הרבה? | ההיערכות הושלמה: אלפים צפויים לפקוד את ציון שמואל הנביא |כשהאדמו"ר החסידי והמשגיח הליטאי שרו יחד בדאבוס (מעייריב)
האדמו"ר מספינקא שוהה בימים אלו בעיירת דאבוס שבשווייץ לצורכי מנוחה | בסעודה שלישית השתתף גם המשגיח הגה"צ רבי דן סגל, והאדמו"ר אשר מחבב ביותר את ניגונו של המשגיח, פצח בשירת "טאטאלע" המעורר געגועים וכמיהה בלבבות ישראל לאביהם שבשמים ולגאולה קרובה | צפו בתיעוד (חסידים)