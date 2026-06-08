שנה לאחר חיסולו הדרמטי של מנהיג חיזבאללה, חסן נסראללה, בפעולה משולבת של המוסד וחיל האוויר, נחשפים הפרטים המלאים של המבצע הנועז | במרכז הסיפור עומדים סוכני מוסד שהתגנבו ללב ביירות במהלך הפצצות כבדות, במטרה לשתול מכשור טכנולוגי פורץ דרך שאפשר את חיסולו המדויק של נסראללה ועשרות בכירים נוספים בבונקר תת-קרקעי סודי (ביטחון, מדיני)
למרות הסכם בין ישראל ללבנון, היחידה האווירית של חיזבאללה ממשיכה לעסוק בטרור ומעצימה את יכולותיה | צה"ל תקף בדרום לבנון סדנה לייצור רחפנים המשמשים לתקיפה, איסוף מודיעין ושיפור יכולות התצפית של המחבלים נגד ישראל (צבא וביטחון)
מתחילת השבוע חיזבאללה מכה קשות בישראל, אך גם חוטף. דובר צה"ל מפרסם לפני זמן קצר תיעוד מגל תקיפות נוסף ברובע הדאחייה בביירות, שם הותקפו מחסני אמצעי לחימה, מפקדות טרור צבאיות וסוללת טילים של חיזבאללה בביירות (חדשות מלחמה)
לפי צה"ל - מרבית אתרי ייצור הטילים ומחסני אמצעי הלחימה שחיזבאללה הקים מתחת לדאחייה הושמדו במאמץ של החודשים האחרונים | "לאורך שנים, נבנתה באגף המודיעין תמונת מצב נרחבת על מיקומם של תשתיות הטרור בדאחייה, ובשבועות האחרונים מטוסי קרב של חיל האוויר יצאו לרצף תקיפות לפירוקן" (צבא)
מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו מוקדם יותר היום, בהכוונה מודיעינית מדויקת של אגף המודיעין, מספר מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה בדאחייה שבביירות | פיקוד הצפון והאוגדות המתמרנות ממשיכים בפעילות ממוקדת בדרום לבנון (צבא)
בניסיון להסביר לעולם על פעולות צה"ל ברובע הדאחייה, אמר דובר צה"ל לתקשורת הזרה: "רבים מהאזרחים שגרים בדאחייה התפנו, מתוך ידיעה שזהו בסיס טרור של חיזבאללה. הם הבינו שחיזבאללה מסכן אותם.אך חיזבאללה סגר את אזור הדאחייה. הוא שולט בכל הנכנס ויוצא" | צפו בדבריו המלאים (חדשות מלחמה)
בסרטון שרץ ברשתות החברתיות, נראה רובע הדאחייה אחרי התקיפה הישראלית אמש | כזכור, אמש הזהיר דובר צה"ל את תושבי מספר בניינים בדאחייה להתרחק ממקום מגוריהם והודיע כי הוא הולך להפציץ את המקום - כך זה נראה אחרי (חדשות)
במהלך הלילה עלו דיווחים שונים על תקיפות בעומק לבנון, על פי הפרטים שפורסמו לפני זמן קצר, צה״ל תקף באופן ממוקד אתרי ייצור אמצעי לחימה ותשתיות נוספות של ארגון הטרור חיזבאללה בדאחייה שבביירות (חדשות מלחמה)
עשורים רבים היה חסן נסראללה לאחד מאויביה הגדולים של ישראל, דם יהודי (וגם לא) נשפך כמים בעקבות פעולותיו ופעיליו, ושמו ייזכר לדיראון עולם כאחד מרבי המרצחים שפעלו באזור. קווים לדמותו של השטן שפעל עד נשימתו האחרונה לשפוך דם יהודי (ביטחון)
כתבי עיתון ה'ניו יורק טיימס' שוחחו עם תושבי שכונת הדאחייה שמחכים רק לדבר אחד: פעולת נקם של חיזבאללה | משיחות עם תושבים ניכר שהם מתוסכלים מהעובדה שחיזבאללה טרם הגיב כראוי לפעולות הישראליות, אך הם לא יעזו לומר זאת בפומבי (חדשות)
המהלכים האחרונים שהתרחשו בלבנון, אלו שישראל לקחה עליהם אחריות ואחרים שמיוחסים למוסד בתקשורת הזרה, גרמו לישראל להראות שיש לה עליונות משמעותית על חיזבאללה, שהיה סבור כי הוא בלתי חדיר, הסבירו מומחים ל'ניו יורק טיימס' (חדשות)