טיסה של חברת התעופה האמריקנית דלתא איירליינס התעכבה ביום חמישי בקנקון, בחופה המזרחי של מקסיקו, לאחר שנחיל דבורים התמקם על כנף המטוס | באופן משעשע, הבעיה נפתרה במהרה עם פתרון יצירתי במיוחד | צפו בתיעוד (תעופה)
נוסעים תיעדו כוורת דבורים שהתנחלה על מטוס של חברת סעודיה (Saudia), חברת התעופה הלאומית של ערב הסעודית | הדבורים ביקשו לקונן במערכת צינורות פיטו של המטוס, דבר שעלול לגרום לשגיאה בקריאת נתוני הטיסה ואף להתרסקות חלילה | צפו בתיעוד (תעופה)
אלפי דבורים "השתלטו" לחלוטין על חלון נהג ומראת רכב חונה ליד מרכז מסחרי בנתיבות | תושבים מבוהלים החלו להסתגר בחנויות, בעוד הנחיל הרוחש מילא את השמיים וכיסה את הקרקע | גם במרפסות באזור "התנחלו" דבורים | צפו בתיעודים החריגים ובהסבר אפשרי לתופעה (בארץ)
מחקר חדש מגלה כי זחלי עש הדונג, מזיקים המוכרים לכוורנים, מסוגלים לפרק פלסטיק מסוג פוליאתילן - תגלית שעשויה לסלול את הדרך לפיתוח טכנולוגיות ביולוגיות חדשות להתמודדות עם משבר הפלסטיק העולמי (איכות הסביבה)
חוקרים מאוניברסיטאות אוקספורד וקיו פיתחו תוסף תזונה ביולוגי חדש לדבורים - המדמה את רכיבי הפולן החיוניים ומכפיל פי 15 את קצב הרבייה במושבות | הפיתוח צפוי להפחית את התחרות על מקורות מזון טבעיים, להגן על דבורי הבר ולהבטיח יציבות בגידולי החקלאות שמהם תלויים מאות מיליוני בני אדם (בעולם)
לארי גודווין בן ה-62 מטקסס, הרס בטעות כוורת עם דבורים מזן מסוכן וקטלני, הללו לא ישבו בשקט, ועקצו את גודווין - עד שהלה מת. גודווין, ציין באותו הזמן את יום הולדתו. אלן מילר, הכוורן שסילק את הדבורים בסופו של דבר, אמר: "לא האמנתי עד כמה זה נורא. הם גרמו לי לרצות לצאת מהעסק הזה" (חדשות, מעניין)