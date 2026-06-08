מעמקי מערות ההרים בטורקיה ועד צנצנות יוקרה בפריז - דבש Centauri, שנרשם בספר השיאים של גינס כדבש היקר בעולם, נמכר בעשרות אלפי יורו לקילוגרם ונחשב יותר לפריט אספנות נדיר לעשירי עולם מאשר לממרח בוקר בסיסי | איך נולד שוק הדבש הסופר-יוקרתי, מי הלקוחות שמוכנים לשלם עליו כמו על רכב, ומה בעצם מקבלים בכפית אחת? (בעולם)
שילוב פשוט של ארבעה מרכיבים בסיסיים הפך לאחד הסודות הגדולים של המטבחים הביתיים במזרח הרחוק | הדבש מעניק לעוף את ה'גלזורה' המבריקה, רוטב הסויה מעמיק את הטעם, והשום מחבר הכל לריח ממכר שממלא את הבית | תוך פחות משעה, המנה מוכנה להנחה במרכז השולחן (מתכונים)
לקראת ימי הדין, הגיעו עשרות אברכי כולל "דעת משה" מירושלים להתברך מהאדמו"ר מתולדות משה | במהלך הביקור נשא האדמו"ר דברי חיזוק והתעוררות על חשיבות הלימוד והתפילה בתקופה זו | עם סיום הביקור פצח הרבי בשירה מרגשת ובהמשך חילק לכל אחד מהאברכים צנצנת של דבש מיוחדת ומבורכת, לברכה לשנה טובה ומתוקה | האברכים יצאו מהביקור עם תחושה של התרוממות רוח, כשהם מצוידים בצנצנת דבש לשנה החדשה (חסידים)
מאות ילדי חסידות פינסק קרלין, שהתאספו בצל קודשו של האדמו"ר במרכז החסידות בירושלים לקראת ימי הרחמים והסליחות, זכו לשמוע דברי חיזוק והתעוררות מפי האדמו"ר | בסיום המעמד זכו כלל התלמידים לעבור מול פני הקודש לקבל דבש מבורך, בצירוף ברכה מיוחדת לקראת השנה החדשה (חסידים)
דינר מיוחד נערך במונסי לטובת מוסדות החינוך לבנות של חסידות צאנז קלויזנבורג | במרכז המעמד, הופיע האדמו"ר בהדרו, ונשא דברי קודש בפני הנגידים. לאחר דברות הקודש, זכו התורמים הנכבדים שהשתתפו בדינר לעבור בזה אחר זה בפני הקודש, לקבלת ברכה אישית מהאדמו"ר, וכן תשורה נאה יוקרתית - כלי מהודר עשוי כסף טהור המיועד לדבש, לקראת חודש תשרי (חסידים)
זקני חסידי ויז'ניץ זכו במהלך היום - יום ראשון של סליחות, לזכות להיכנס אל הקודש פנימה, להתברך בכל מילי דמיטב ע"י האדמו"ר מויז'ניץ לקראת ימי הרת עולם | האדמו"ר העניק צלוחיות דבש לברכה עבור התורמים הנכבדים לקופת ה'מעמדות' | שוקי לרר הצטופף בין החסידים, ומגיש תיעוד מרהיב (חסידים)
אל היכל בית מדרשו של הרבי הצדיק מקאליש בבית שמש, נהרו המונים לאמירת הסליחות בצל קודשו של האדמו"ר | לאחר אמירת הסליחות זכו לעבור ולקבל מידי קודשו צלוחית דבש מבורכת לקראת השנה החדשה | האדמו"ר שישב עטור בטלית מעוטרת בעטרות כסף, העניק את הדבש בצירוף ברכותיו לרוב לכתיבה וחתימה טובה (חסידים)
לקראת ימי הרחמים והרצון, הגיע חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי שרגא שטיינמן, לביקור אצל הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, לברך ולהתברך בברכת השנים | במהלך הביקור, אירעה אנקדוטה מעניינת: הגרמ"ש נוהג לחלק לקהל הפוקדים את ביתו בחודש אלול צנצנות דבש. כשראה הגר"ש שטיינמן את הצנצנות על השולחן, ביקש ברוב ענוותנותו גם כן לקבל צנצנת דבש מבורכת | השניים הרחיבו בנועם שיח בשגב ההכנה לקראת ימי הרת עולם (חרדים)
חוקרים מאוניברסיטאות אוקספורד וקיו פיתחו תוסף תזונה ביולוגי חדש לדבורים - המדמה את רכיבי הפולן החיוניים ומכפיל פי 15 את קצב הרבייה במושבות | הפיתוח צפוי להפחית את התחרות על מקורות מזון טבעיים, להגן על דבורי הבר ולהבטיח יציבות בגידולי החקלאות שמהם תלויים מאות מיליוני בני אדם (בעולם)
אירוע רב רושם נערך אתמול בעיה"ק טבריה, עת נאספו יחדיו ילדי החמד מששת סניפי 'תלמוד התורה' - 'עמלי התורה' מחוז צפון, למסיבת אותיות | את המעמד האדיר פיאר בהופעתו הכבודה ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סאלים חבר מועצת חכמי התורה | צפו בתיעוד (חרדים)
אנו מרגישות כבר היטב את מזג האוויר החורפי: היובש מתנחל בכל חלקה טובה ועור הפנים הוא הראשון שמבשר על השינוי | אבל רגע, לפני שתרוצי לקנות את קרם הלחות המסחרי היקר להחריד, יש לי הצעה מפתה: מתכונים למסכות פנים תוצרת הבית- היישר מהמטבח | מוזמנת לגלות איך חורף טבעי יכול להעניק עור נעים ונושם בלי לצאת מהבית (יופי, מאמע, נשים)
קהל רב צובאים בימים אלו על פתחו של הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין רב שכונת 'נאות יוסף', ורב קהילת 'נחלת יעקב' להיפקד בדבר ישועה ורחמים לקראת יום הדין | הרב מקבל כל אחד בסבר פנים יפות, וקורא את הפתקאות ובמהלך הברכה מעניק צלוחית דבש לסימון 'שנה טובה ומתוקה' | צפו בתיעוד (חרדים)
האדמו"ר מזוטשקא המשתמש בחפצי ירושה בימים אלו להזכיר זכות אבות, האציל ברכת קודשו במוצאי ראש השנה על צלוחיות דבש שחולקו לקהל החסידים לקראת השנה החדשה כשהוא יושב על כסא הירושה מזקינו האדמו"ר מזוטשקא זצ"ל | צפו בתיעוד מחדרו של האדמו"ר (חסידים)
האדמו"ר מביאלה הופיע השבוע לראשונה מאז עלותו על כס ההנהגה, לקבל קהל עדת חסידיו המתגוררים ב'קרית גת' | במשך שעה ארוכה עברו בני הקהילה לפני הקודש להיפקד בדבר ישועה ורחמים כשהאדמו"ר מאציל עליהם מברכותיו ומעניק להם צנצנת דבש לחג | בין ההמונים שנהרו לחלות פני האדמו"ר נצפו רבני ועסקני העיר (חסידים)
האדמו"ר מבארד המתגורר בווילאמסבורג שבארה"ב, ומבקר בימים אלו בארה"ק, פקד את קברי הצדיקים במרומי הגליל העליון, שם העתיר עבור ישועת הפרט והכלל לקראת השנה הבעל"ט | כמו כן, הוא עלה לביקור בבית הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, שהאציל ברכותיו על צלוחיות דבש שחילק האדמו"ר לבני קהילתו בבית שמש, אשר שם שבת בשבת האחרונה (חסידים)
לקראת החגים הבאים עלינו לטובה בעוד קצת יותר מחודש בהם נוהגים בכל תפוצות ישראל לאכול דבש, סמל לשנה טובה ומתוקה - משרד האוצר, משרד הכלכלה והתעשייה ומשרד החקלאות וביטחון המזון מוזילים את מחיר הדבש (חדשות, בארץ)
ארץ ישראל וז' המינים: מה התיקון לזית
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