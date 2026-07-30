בתשעת הימים, כשהבשרי יוצא מהתפריט, כולנו עם אותה שאלה: מה נבשל היום? מה מכינים לארוחת ערב שתהיה גם קלה, גם משביעה וגם באמת טעימה?
אספנו 10 רעיונות לארוחות מוצלחות במיוחד: דגים, מנות חלביות ומנות פרווה - שמתאימות בדיוק לימים האלה. בלי מתכונים מסובכים, בלי רשימות קניות ארוכות, ובלי תחושה שכולם “מסתדרים עם מה שיש” (אוכל ומתכונים)
ממשלת יוון הכריזה מלחמה על "הנפוחית כדימת-הלחי", מין פולש ורעיל ביותר שמתפשט במהירות בחופי הים התיכון בעקבות התחממות המים | הדג, המצויד בשיניים אימתניות וברעל קטלני ללא נוגדן, גורם לנזקים אדירים לציוד הדיג ומעורר בהלה בקרב הציבור.
הן נראות כמו גוש ג'לי תמים שנסחף בגלים, אבל מאחורי הגוף השקוף של המדוזה מסתתרת אחת ממכונות ההישרדות היעילות והמסתוריות ביותר בטבע | בלי מוח, בלי לב ובלי דם, היא יודעת לצוד, לנוע, להתרבות, לעקוץ - ולעיתים גם להרוג בתוך דקות | וגם, מיהו המדען שעקץ את עצמו בכוונה ולמה? | מסע מדעי אל היצור שמופיע בכל קיץ בחופי ישראל (כיכר מגזין)
הוא נראה כאילו יצא מסרט מצויר, עם שפתיים אדומות בוהקות, גוף משונה ודרך תנועה יוצאת דופן | הכירו את דג ה-Red-lipped Batfish, אחד היצורים המוזרים ביותר באוקיינוס, שמעדיף ללכת על קרקעית הים במקום לשחות כמו שאר הדגים (בעולם)
תיעוד נדיר ויוצא דופן באיכותו שפורסם ברשתות החברתיות חושף קרב אדירים בין שני ענקי המצולות המסתוריים | מומחים ימיים שניתחו את הסרטון מאשרים כי מדובר בצילומים אותנטיים המציגים את הדיונון הענק אחוז בין לסתות הלווייתן (חדשות בעולם)
בעקבות העיסוק באיסור תולעים בפרשת השבוע, נראה את מחלוקת הפוסקים מתי פרי או אורז נחשב מוחזק בתולעים, ויש צורך בבדיקה לפני אכילתו | האם התולעים שנמצאו לאחרונה בדגים מותרים באכילה ומה עושים כאשר ההלכה סותרת את המדע? (פרשת השבוע)
ירקות ופירות, תבלינים, תרופות, ויטמינים, קוסמטיקה, פיצוחים, קפה, אלכוהול, סיגריות ועוד... | מומחי הכשרות הרב אליהו פנחסי והרב שמואל בורנשטיין, בפרק השני של התוכנית "שואלין ודורשין" בהגשת יוסי עבדו מגישים את המדריך המלא לקניות לפסח: מוצר אחר מוצר - מה לבדוק, מה לא ועל מה אפשר לוותר ולא לקנות... | שואלין ודורשין - כשרות המוצרים לפסח • צפו במשדר (פסח)
מחקר בינלאומי חדש חושף כי התחממות האוקיינוסים גורמת לדגים לגדול מהר יותר אך להבשיל מוקדם יותר - ולסיים את חייהם בגודל קטן משמעותית | אמנם מדובר בהתאמה למציאות שמגבירה את סיכויי ההישרדות של המינים, אך היא צפויה לחולל נזק אדיר לדייגים ולכלכלה העולמית, ולשנות את מארג החיים בימים ובנהרות (בעולם)
סקר עולמי ראשון מסוגו חושף כי עליית טמפרטורות הים וקפיצה ברמות הפחמן הדו־חמצני דוחפות את מערכות המנגרובים בטבע לקצה גבול היכולת | החוקרים מזהירים: בתי הגידול הטרופיים עלולים להפוך למלכודת מוות לדגים, ולפגוע קשות בפרנסת מיליונים לאורך החופים (בעולם)
אחד המאכלים האהובים ביותר בעולם הדגים הוא החריימה - הדג הצפון אפריקאי המסורתי | השף חיים ויטאל כהן צדק מלמד איך להכין את הבסיס הסודי של הדג הטריפולאי - פלפל צ’ומה, ואת הרוטב העשיר שממנו נולד אחד המאכלים האהובים במטבח הצפון אפריקאי (אוכל ומתכונים)
ניסה לשדרג את שואב האבק וקיבל גישה ל-7,000 בתים ברחבי העולם - כולל המצלמות והמיקרופונים • "אתם מרעילים את עצמכם": התזונאי ניר פינק חושף למה המולטי-ויטמין שלכם עלול להזיק • וגם: מסע אל מעמקי הים - הדגים המוזרים בתבל ו-40 שנה של סודות עם 'נחמן דגים' • מתכוננים לפורים ב'דבר השבוע' (אולפן כיכר)