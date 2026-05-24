במכתב חריף ששיגר לשר התקשורת, מפרט חבר הכנסת הרב יוסף טייב מש"ס שורה של מחדלים צרכניים חמורים המתרחשים ללא יד מכוונת על ידי חברת המשלוחים "Parcel Home" חברת בת של הענקית הסינית עלי אקספרס ודורש מהשר להתערב באופן מיידי | לדבריו, יש לעצור את הפגיעה המתמשכת בציבור הלקוחות שמוצא את עצמו אובד עצות מול חברה הפועלת ללא אישורים (בארץ)
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