ארבעה בני אדם נפצעו, בהם קשישה כבת 80, כתוצאה מתקיפת דוב אלים שהשתולל באזור מגורים ומסחר. הדוב טרם נלכד וכוחות משטרה גדולים כיתרו את המתחם שבו הוא ככל הנראה מסתתר, בעוד בתי הספר באזור נסגרו ועברו ללמידה מרחוק | כל הפרטים על האירוע המסעיר (בעולם)
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