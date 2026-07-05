אם יש טרנד אחד שלא מפסיק לכבוש את הרשתות החברתיות בתקופה האחרונה – זה ה־“Dubai Style Desserts”: קינוחים ושייקים שנראים כאילו יצאו ממלון יוקרה באמירויות, עם שכבות עשירות, שוקולד נוזל, פיסטוקים ירוקים וקצפת גבוהה במיוחד.
אבל החדשות הטובות? לא צריך טיסה לדובאי ולא קונדיטורית מקצועית כדי ליהנות מזה. את השייק הזה מכינים בבית ב-5 דקות בלבד והוא מרשים וטעים כמו מיליון דולר (אוכל ומתכונים)
איחוד האמירויות נערכת להצטרף לקואליציה צבאית בהובלת ארה"ב לפתיחת מצר הורמוז בכוח. אבו-דאבי דוחקת במועצת הביטחון לאשר מבצע לכיבוש איים אסטרטגיים וטיהור מוקשים, לאחר שהתקיפות האיראניות ריסקו את הנדל"ן והתיירות במדינה (העולם הערבי)
רצף הלחימה בין ארה״ב וישראל לאיראן מטלטל את הכלכלה הגלובלית: מניות הענקיות לואי ויטון והרמס איבדו עשרות מיליארדים, שווקי אירופה נצבעו באדום, והנפט מזנק לשיא של שנים | המומחים מזהירים - אם המשבר יימשך, מיתון עולמי כבר איננו תרחיש קיצון (בעולם)
נמל התעופה הבינלאומי בדובאי החל לחזור בהדרגה לפעילות, לאחר שתקיפה איראנית גרמה לשריפה במכל דלק והובילה להשבתה זמנית של הטיסות | המלחמה יצרה טלטלה בענף התעופה העולמי, כאשר טיסות רבות בוטלו, נדחו או הוסטו למסלולים אחרים (בעולם)
משרד החוץ הישראלי פרסם הודעה לציבור בה נכתב כי "שלטונות איחוד האמירויות אוסרים על צילום או שיתוף תמונות של אתרי פגיעה, נזקי טילים/יירוטים, או מבני ממשל ונציגויות דיפלומטיות" | "על אזרחים ישראלים אשר שוהים באיחוד האמירויות לציית לחוקי איחוד האמירויות; עבירות על החוק עלולות להוביל לקנסות, מאסר או גירוש" נמסר (בעולם)
סרטון ויראלי מציג מחזה נדיר בתעופה המסחרית: נוסעת טסה כנוסעת היחידה בטיסה סדירה של 7 שעות, בקו ריגה-דובאי | היא צילמה את עצמה בתא הנוסעים, הריק מלבדה, והעלתה את התיעוד לרשת - מה שגרר גל תגובות נרחב | כך זה נראה (תעופה)
הישג לסיאול: מערכת ה-Cheongung-2 רשמה 94% הצלחה ביירוט מאות טילים וכטב"מים איראניים במפרץ. המיירט הקוריאני, ששוקל 400 ק"ג בלבד וטס ב-5 מאך, הוכיח שהשקעת הענק של איחוד האמירויות השתלמה בבלימת המתקפה האווירית הגדולה בהיסטוריה (תקיפה והגנה)
שריפה פרצה הערב בקונסוליה האמריקנית באיראן בעקבות פגיעת כטב"ם איראני | על פי התיעודים מהמקום, עשן שחור נראה עולה מהבניין שנפגע – הנמצא בסמוך לשכונות מגורים בנסיכות שבאיחוד האמירויות | צפו בתיעוד מהמקום (בעולם)
משרד התקשורת של דובאי מסר כי שריפה פרצה בבית המלון "בורג' אל-ערב" כתוצאה מפגיעת רסיס של כטב"ם איראני | המגדל ניצב על אי מלאכותי סמוך לחופי האמירויות ונחשב לאחד הסמלים הבולטים של דובאי | במקביל, רשות שדות התעופה באבו דאבי, בירת איחוד האמירויות, אישרה כי ב"תקרית" בנמל התעופה זייד בעיר נהרג אזרח אסייתי ונפצעו עוד שבעה בני אדם (העולם הערבי)
בתקופה האחרונה התקשורת בישראל מדברת על הרכבת מדובאי לישראל ועל מהפכת סחר שתחבר אותנו מאירופה עד הודו. איך זה משפיע על שוק ההשקעות? סחף השקעות של ישראלים בדירות בדובאי, מהי הסיבה לכך? הכירו את המספרים שעומדים מאחורי הדירות..
חריג בנתב"ג: נוסע עלה בטעות למטוס הלא נכון של חברת איתיחאד | לנוסע היה כרטיס לטיסה אחרת של חברת התעופה, עם שעת יציאה מוקדמת יותר בעשר דקות | שתי הטיסות לאבו דאבי גם היו ממוקמות בשרוולים צמודים, מה שתרם לבלבול | רק כשחברי קבוצתו שמו לב לחסרונו החלו החיפושים, רגע לפני ההמראה הוא נמצא (תעופה)