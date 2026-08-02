בתיעוד מארה"ב שחרך את הרשת נראה דוב שחור תלוי על עמוד חשמל באמצע הכביש | בסרטון שפורסם ניתן לשמוע את האיש מחייג למוקד ומדווח על הדב השחור, כשאלו עונים לו שאין להם מה לעשות בנידון | האירוע הסתיים במותו של בעל החיים (מעניין)
העיר אוצונומיה שותקה למשך ימים כשדוב שחור ענק שוטט ברחובותיה, הביא לסגירת עשרות בתי ספר וגרם לתושבים להסתגר בבתיהם בחרדה | המסע המותח שהחל בשבת הסתיים ביום שלישי בלכידה דרמטית בלב שכונת מגורים, ששמה קץ למצוד שריתק מדינה שלמה (חדשות בעולם)
שלושה נוכלים מקליפורניה חשבו שמצאו את הדרך המושלמת לעקוץ את חברות הביטוח ב-142 אלף דולר בעזרת תחפושת שעירה במיוחד | אלא שביולוג מומחה ותחפושת אחת שנמצאה בארון הפכו את "מבצע טלף הדוב" מסיפור הצלחה לסיוט משפטי שהסתיים השבוע בגזרי דין (חדשות בעולם)