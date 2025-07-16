הוא חי את החלום שכל צעיר חילוני רודף אחריו, צעד על מסלולים באיטליה והצטלם לקמפיינים נוצצים בגיאורגיה - אבל דווקא בשיא ההצלחה, הדוגמן והשחקן ינון אהרונוב הרגיש ריקנות עצומה | בריאיון גלוי ומרתק ליוסי עבדו בתוכנית "השם אחד", הוא מספר על הרגע שבו התפטר בהודעת טקסט ששלח למפיק בחו"ל, חושף למה עזב זוגיות בדרך לחופה לטובת סטנדר בישיבת 'אור החיים', ומסביר למה הוא עדיין הולך עם ציצית על גופייה • צפו (השם אחד)
יו"ר משמרת הקודש והחינוך תוקף את ב' שיף: "לא רק שהיא לא חרדית, ספק אם היא דתית". הרב מרדכי בלוי מסמן את המאבק הבא שלו. בשיחה ל"כיכר השבת" אומר הרב בלוי: "הציבור החרדי גדל מאוד בשנים האחרונות ויש לו שוליים רחבים, צריך לדעת שיש חרדים ויש זן חדש שנקרא חרדונים שאינו כפוף להלכה ולדעת התורה הקדושה ומרשה לעצמו לעגל פינות"
קמפיין מועדון הצרכנים החרדי "גיפטי", שכלל גם חוברת דוגמנות חרדית איחד שורת רבנים מבני ברק שחתמו על מכתב מחאה. מה עומד מאחורי המכתב? גורם בועדת הרבנים סיפר ל"כיכר השבת" כי החוברת הובאה לעיונם של רבנים ומחנכים בבני-ברק, שהביעו זעזוע ושאט נפש מהתכנים וממה שהחוברת משדרת