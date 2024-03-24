במעמד הנחת אבן הפינה לשכונת נאות הפסגה במודיעין עילית, הועף כובעו של הגר"ש אויערבאך, בשל הרוח העזה והוא התבטא "שאוירא דארץ ישראל מחכים" | 25 שנים אחרי, קורמת לה עור וגידים התוכנית לחיבור בנימין עם מודיעין עילית | הישוב שדה אפרים קיבל תוכניות ענק להרחבה של 7000 יח"ד לציבור החרדי | שביל המעיינות - טיילת הגיבורים, יחבר את דולב עד העיר החרדית | ישראל שפירא עם הפרטים ותיעוד מחול המועד (חרדים, בארץ)
סמוך לכניסת השבת הותר לפרסום כי דני גונן הי"ד מלוד הוא הצעיר שנרצח בפיגוע הירי ביום שישי סמוך ליישוב דולב. כוחות צה"ל סיימו השבת את פעילותם בכפרים באזור והחקירה עברה בשלב זה למישור המודיעיני. מבדיקה ראשונית עלה כי המחבל שפגע בגונן ובחברו ירה לפחות 10 כדורים לעבר המכונית (חדשות)