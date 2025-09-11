פעוט נולד אמש בדירת מגורים בשכונה החרדית ירושלמית, להורים שהגיעו במיוחד מאופקים לבצע את הלידה בבית החולים הפיראטי שנמצא בתוך דירת מגורים | לידי 'כיכר השבת' הגיעו עדויות קשות על המקום והרגעים הקשים שהיו לאחר הלידה שהסתבכה - ועד הלידה הקשה אמש | הדולה עוכבה לחקירה (חדשות חרדים)
בין כביסות תלויות על החבל לצלצולי טלפון בלתי פוסקים, חמש נשים מוצאות רגע שקט להתכנס יחד. סביב שולחן עץ פשוט, עם עוגת שמרים חמה, מתחיל דיון שכל אחת מהן נוגעת בו מנקודת מבטה האישית: דולה בלידה - האם זו עזרה הכרחית או מותרות מיותרות? (מאמע)