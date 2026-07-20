בראשית השבוע התעוררה סערה במערב בעקבות דיווח בשם "גורמים איראניים" שטענו כי "טהרן עשויה להשתמש בדולפינים נושאי מוקשים לתקיפת ספינות המלחמה האמריקניות" | כבר לפני 26 שנה דווח כי איראן רכשה מאוקראינה 27 דולפינים שאומנו על ידי הצי הסובייטי | גם רוסיה וארצות הברית משתמשות בדולפינים בשדה המלחמה - ומה בנוגע לישראל? סקירה מרתקת (מגזין)
להקת דולפינים מסוג גרמפוס תועדה במפרץ אילת | "פגשתי להקת דולפינים מסוג גרמפוס, חמישה פרטים בוגרים ששחו זה לצד זה באופן מרהיב. הדולפינים נראו במנוחה על פני המים", סיפר עמרי עומסי פקח רשות הטבע והגנים | צפו בתיעוד (מעניין)
להקה של 4-5 דולפינים מהמין עב־שן קטלני נצפתה מול חופי הרצליה. "הם היו כהים יותר, גדולים יותר ועם אף פחוס ועבה. כאלה מעולם לא ראינו. זה היה מרגש מאוד", סיפרו השלושה שנתקלו בדולפינים | צפו בתיעוד (מעניין)