לראשונה מזה חודשים בנק ישראל חותך את הריבית ומטלטל את שוק הנדל"ן וההשקעות. | האם הכלכלה האמריקאית על סף קריסה, ולמה זו ההזדמנות שלכם לחסוך הון? יוסל'ה מינצברג עושה סדר לאלי גוטהלף | וגם: סידרנו למאזיני התוכנית הטבה חסרת תקדים וחינמית לחלוטין: בדיקת כדאיות מחזור המשכנתא שלכם עם יועץ המשכנתאות פיני עזרא, כדי שתפסיקו לזרוק כסף לפח. כל התשובות והפרטים למימוש ההטבה – בפנים. (כיכר FM)
למה השקל פתאום כל כך חזק מול מטבעות העולם? האם אנחנו בדרך לקידומת 2 בשער הדולר? איך האקזיטים בהייטק והתעשייה הביטחונית קשורים לזה? מה הטעות הקריטית שחלקנו עושים עם קרנות הפנסיה שלנו, ואיך מנהלי עמותות ובחורי ישיבות יכולים לנצח את המשבר לקראת פורים? כל התשובות. (כיכר FM)
חששות מהאטה עולמית, אקלים אי־ודאות סביב מדיניות הפד והשעיית נתוני מאקרו בארה"ב מובילים לירידת מחירי זהב, כאשר התחזקות הדולר פוגעת בפופולריות הנכס המסורתי להשקעה בסביבה תנודתית | הבנק המרכזי מאותת שיתכן וזו הפחתת הריבית האחרונה השנה, והמשקיעים נוטים להתרחק ממטבעות וסחורות הנסחרות בדולר, כולל זהב וכסף (כלכלה)
משרד האוצר האמריקני בוחן הנפקת מטבע זיכרון מיוחד לציון 250 שנה לעצמאות ארצות הברית, עם עיצוב הכולל את פניו של הנשיא דונלד טראמפ וסמליות פטריוטית מובהקת | שר האוצר סקוט בסנט וגזבר האוצר ברנדון ביץ' חשפו טיוטות ראשוניות והציתו ויכוח ציבורי סוער סביב השאלה האם מדובר במחווה לאישיות בעלת חשיבות היסטורית או בצעד פוליטי שנוי במחלוקת (בעולם)
הזהב רושם שיאים חדשים עם עליות של 38% מתחילת השנה, כשמשקיעים מכל העולם ממהרים להגן על תיקיהם ברקע היחלשות הדולר, תחזיות להורדת ריבית פדרלית ואי שקט גיאופוליטי מתמשך | מומחים מעריכים שהריצה הגדולה עוד לא הסתיימה, והמחיר עשוי לטפס עד 4,000 דולר לאונקיה בשנה הקרובה (כלכלה)
פרויקט, מהגדולים מסוגו בצפון אמריקה, יוקם ליד סן אנטוניו, טקסס, בהשקעה של 900 מיליון דולר, וידגיש את המגמה בה חברות טכנולוגיה גלובליות - הגדולות שבהן מטא (בעלת פייסבוק, אינסטגרם ו-WhatsApp) - מתחייבות לעבור לאנרגיה ירוקה במאה אחוז עבור תפעול מרכזי המידע והתשתיות הדיגיטליות שלהן (טכנולוגיה)