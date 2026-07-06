משרד האוצר האמריקאי הנחית מכה איומה והכריז באופן רשמי כי חמשת סניפי בנק מצרים באיחוד האמירויות מהווים סכנה חמורה להלבנת הון, לאחר שהזרימו כמעט שני מיליארד דולר לחברות קש איראניות שנועדו לעקוף סנקציות בינלאומיות קשות במיוחד (בעולם)
משרד האוצר האמריקני הודיע כי החל מהקיץ יודפסו שטרות ראשונים הנושאים את חתימתו של דונלד טראמפ, לצד חתימת שר האוצר סקוט בסנט. המהלך, שיושק לקראת חגיגות 250 השנים לעצמאות ארצות הברית, ישבור מסורת בת 165 שנה (בעולם)
לפי דיווחים ערביים, פרויקט הטיסות נוהל על ידי חברת ייעוץ המופעלת בידי אזרח ישראלי-אירופי בתיאום עם גורמי ביטחון בישראל • כל עזתי שילם עד 5,000 דולר להאצת ההליך • הדיווח מגיע על רקע משבר בינלאומי לאחר נחיתת עזתים בדרום אפריקה ללא תיאום (בעולם, מדיני)
הבנקים הסיניים רשמו בספטמבר את העודף הגבוה ביותר מזה כמעט חמש שנים בעסקאות מט"ח, כשחברות ביבשת מאיצות את שינויי האסטרטגיה הכלכלית על רקע ציפיות להמשך התחזקות היואן | מומחים מדגישים כי גל המרת הדולרים ליואן עשוי להימשך אם המטבע ימשיך להתחזק - ובינתיים קובעת מדיניות הבנק המרכזי את היואן ברמות שיא של השנה (בעולם)
בין סביבה למנהג: מנכ"ל OpenAI, סם אלטמן, מגלה את העלות הסביבתית והכלכלית מאחורי שיחות מנומסות עם בינה מלאכותית, כשלטענתו הדבר עולה לנו ביוקר | מומחי שירות לקוחות מצביעים על אתגרים דומים במערכות אנושיות (טכנולוגיה)
הערב בתכנית 'דבר ראשון': הכלכלן שצפה את המשבר והזינוק - בראיון מיוחד באולפן | עוד בכותרות: השדרן שמצליח להגיע לאירנים עם הקולות מטהרן, תחקיר צה"ל על שדרות מעורר חשש לגבי עיר חרדית, למה טראמפ שולח לישראל בייקון, השכונה המוזנחת דבה אין שמות לרחובות, מכתב הסרבנים והאם כולם שם אשכנזים | וגם: 'רץ ברשת' משעשע ומשהו טוב לנשמה | צפו (דבר ראשון)
בסיום ימי החנוכה המאירים ערך האדמו"ר מבאבוב את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו הגדול בבורו פארק | בשיאו של ה'טיש' שיחק הרבי עם הסביבון כנהוג, תוך שהוא מפריש מעות לצדקה כפי מנהג הצדיקים, בהמשך עברו החסידים לפני האדמו"ר וגם הם שיחקו עם הסביבון ותרמו סכומי עתק לצדקה (חסידים)