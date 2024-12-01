רוסיה כבשה בימים האחרונים שתי ערים נוספות במסגרת ההתקדמות הדרמטית שלה בחודש האחרון במזרח אוקראינה | משרד ההגנה הרוסי אמר היום שכוחותיו השיגו שליטה על אילינקה ופטריווקה, ברקע מלחמת הכטבמי"ם שנמשכה גם הלילה (חדשות, בעולם)
אם תשאלו חייל אוקראיני הלוחם בחזית ממה הוא מפחד יותר מכל, התשובה שלו תהיה ככל הנראה "פצצות הגלישה של האויב הרוסי", רק אחר כך, יבואו הכטב"מים שמתפוצצים בכינון מדויק על החיילים של קייב | בעיתון ה'ניו יורק טיימס' התחקו אחר פצצות הגלישה הרוסיות שמעוררות אימה ופחד בשורות האויב האוקראיני (חדשות)
תקיפה רוסית במזרח אוקראינה עלתה בחייהם של שישה עשר בני אדם - בהם ילד | בסרטון ממצלמות אבטחה ניתן לשמוע את נהמת הטיל שעושה את דרכו לעבר העיר ולאחריו נצפה פיצוץ אדיר מלווה בפיצוצי משנה | זלנסקי תיאר בטלגרם את ה"רוע הרוסי" שתוקף אזרחים תמימים כלשונו (בעולם)