בשעה האחרונה ליוו המוני בני ירושלים למנוחות את הרה"ח רבי ראובן צבי בלוי ז"ל, מאחרוני תלמידיו ומשמשו של הגאב"ד המהרי"ץ דושינסקיא זצ"ל • קווים לדמותו היוקדת, מילדותו באוסטריה, דרך הפלגה היסטורית עם ה'שומר אמונים', ועד לשמירה על מעון רבו תחת הפגזות תש"ח • המנוח ז"ל שימש כחבר הנהלת המוסדות של החסידות (דיין האמת)
בחצה"ק דושינסקיא בלונדון חגגו השבוע את מסיבת החומש למחזור השני של הת"ת הייחודי, שמסרב לקבל אגורה מתקציבי השלטונות בבריטניה • הצצה לפירות של המוסד שמונה כבר למעלה מ-100 תלמידים, ולתוכנית רכישת מבנה הענק • סיקור וגלריה מרגשת (חסידים)
אחרי הכרעת הגר"מ שטרנבוך - העדה החרדית פתחה במאבק עוצמתי | אחדות בין 'דגל' ו-ש"ס - פיצול באגודה: דוהרים לחוק גיוס מוסכם | מועצת חכמי התורה מתגייסת למען חוק הגיוס - סיקור נרחב | הקפות עם ארבעה מינים באמצע חשוון: הסגולה הנדירה לרפואת האדמו"ר (מעייריב)
במעמד עילאי ורווי רגשי קודש, נערכה בליל ז' חשוון הכנסת ספר תורה מיוחדת ומרגשת, שנכתבה לזכותו של הגה"צ המקובל רבי יעקב מאיר שכטר, מגדולי משפיעי הדור | ספר התורה, שנכתב ע"י קבוצת נגידים ותלמידים נאמנים מהארץ ומחו"ל, הוכנס ברוב פאר והדר למעון קדשו של הגה"צ | במעמד השתתפו האדמו"רים מדושינסקיא, תולדות אהרן וסלונים, וכן הגאון רבי יהושע דוד טורצ’ין | יהושע פרוכטר מגיש גלריה (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד דושינסקיא התאספו השבוע המונים לשמוע את דרשת שבת שובה המסורתית של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך | במהלך הדרשה התייחס הגר"מ לגזירת הגיוס, והתבטא: "נילחם ששום בחור לא יתגייס לצבא" | תיאור ותיעוד מהמעמד (חרדים)
ברוב פאר והדר התקיימה השבוע מעמד חלוקת פרסים בהיכל ישיבת 'מנחת יצחק' בבני ברק | האדמו"ר מדושינסקיא אשר הישיבה עומדת תחת נשיאותו הופיע בהדרו במסיבה, ונשא אמרות קודש לפני בחורי החמד, בסיומה חילק את התעודות למצטיינים (חסידים)
בתיעוד: האדמו"ר מדושנסקיא בעריכת הטיש לכבוד היום בבית מדרשו בעיה"ק ירושלים | האדמו"ר מעודד את השירה בעוז כאשר הפורים רב יושב לימינו ומשמח את הקהל בפלפולי פורים כיד ה' הטובה עליו • שוקי לרר ושלומי טריכטר מגישים גלרייה מרהיבה ועוצמתית (חצרות הקודש)
בחורי הישיבות בקייטנות, הברכה של הח"כ לרגל בין הזמנים, החגיגה הגדולה בדושינסקיא, הבלגן המוניציפלי באשדוד, הביקור המפתיע של ראש המועצה ה'מזרוחניק' אצל ראש הישיבה בבני ברק, מפת החופים הנפרדים והאסון בצרפת | צפו בתוכנית (מעייריב)