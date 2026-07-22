לקראת הצום קיימנו בתוכנית 'דבר ראשון' שיחה עם הדיאטן הקליני ותזונאי הספורט גלעד דביר| מהטיפ הקריטי, דרך האמת מאחורי כדורי הפלא ועד לטעות הקשה בארוחה המפסקת | כל מה שאתם חייבים לדעת כדי לעבור את הצום בשלום (דבר ראשון)
כולנו מחפשים את הדיאטה שתשבור את הרשת, את תרופת הפלא שתעלים את עודף המשקל, או את תוכנית האימונים שתעניק לנו קוביות בבטן בתוך חודשיים | הרשתות החברתיות מוצפות במידע, טרנדים, הפחדות והבטחות שווא. אך בשיחה כנה, מרתקת ונטולת פילטרים בין משה מנס לבין הדיאטן הקליני ברוך רוזנשטרק, מתגלה מציאות אחרת לחלוטין (תהיה בריא)
דיאטן קליני ותזונאי ספורט בראיון שיהפוך לכם את הראש | האינטרסים והמניפולציות של תעשיית המזון | למה אסור מראות בחדר כושר ולמה עדיף שלא תשקלו את עצמכם | איך זה שהאוכל חזק מהמוטיבציה שלנו ואיך אפשר לשבור את זה | 4 הטעויות שגורמות ל-90% מהאאנשים להיתקע (דבר ראשון)
האם אימון כושר באמת יהפוך אתכם לרזים? |מדוע אברכים במודיעין עילית התאמנו במשך שנים ב"חדרי כושר סודיים" בחצרות מוסתרות? | איך הרמת משקולות בגיל 30 מונעת פציעות קטלניות בגיל 70? | המכשיר היקר שיהודי כמעט קנה בחנות, רגע לפני ששיחת טלפון דרמטית מהרופא | ולמה תרבות יוון זה לשבת על הספה ולאכול פופקורן? (תהיה בריא)
"נהיה מפחיד להיות בחור ישיבה": שיטות המעצר החדשות של המשטרה והנתק בהנהגה | כושר שיא בגיל 95: איש המוסד הבכיר שמשגע את הרשת | למה עדיף עוגיה מתמר | אמונה תמימה של ילד שתכבוש לכם את הלב | סערת הר הבית: האם האדמו"ר מאמשינוב התיר לעלות להר? (דבר ראשון)
התזונאית הקלינית רוני פישמן בראיון מלא טיפים ותובנות למשה מנס | איך הסלט שלכם במסעדה משמין יותר מהמבורגר? למה "עוגות בריאות" הן מלכודת דבש? | איך מצליחים לשמור על שפיות תזונתית גם בזמני מלחמה וטירוף (בריאות)
האם הייתם מאמינים שאדם מסוגל לעכל 9 טונות של מתכת וזכוכית? אז אולי תופתעו לגלות ש"מר אוכל-כול" היה בעל תפריט מגוון הכולל עגלות סופרמרקט, טלוויזיות ואפילו מטוס ססנה שלם | זהו סיפור חודר בטן של מישל לוטיטו ו"תסמונת פיקה" שמאיימת על כל מה שזז ונח | הכל אכיל (מגזין כיכר)
חוקרים מאוניברסיטת ייל חושפים כי לחץ הורי הוא "הרגל השלישית" והקריטית במאבק בהשמנת ילדים. מחקר חדש שפורסם ב-Pediatrics מוכיח כי טכניקות להרגעת ההורים יעילות יותר מדיאטות קשוחות, ומצליחות לבלום את העלייה במשקל אצל ילדים צעירים לאורך זמן (בריאות)
הבטחתם לעצמכם ש"השנה זה יהיה אחרת", אבל אז הגיעו המצות והעוגיות ועכשיו המראה בחדר האמבטיה פשוט מסרבת לשקר. האם באמת גזרתם על הגוף שלכם נזק בלתי הפיך שייקח חודשים לתקן, או שיש דרך מדעית ומהירה להחזיר את הגלגל לאחור בתוך 48 שעות בלבד? לפני שאתם נכנסים למשטר הרעבה מיותר, כדאי שתבינו מה באמת קרה למטבוליזם שלכם בחג והתשובה הולכת להפתיע אתכם (בריאות)
מעקב אחרי תהליך ירידה במשקל של אלפי משתתפים במחקר הניב מסקנות מדהימות | למה דיאטה עלולה לגרום להחלשות העצמות והדרך היחידה לחזק אותם | האם מומלץ לנשים וילדים להרים משקולות? | ראיון מקיף עם רועי יעבץ, תזונאי קליני פיזיולוג מאמץ ודוקטורנט ספורט (תהיה בריא)
המומחה עושה לנו סדר: מולטי ויטמינים, קריאטין, קרניטין, גלוטמין, קפאין ושורפי שומן | איך יתכן שמה שכולם חושבים כבריא עלול דווקא לפגוע בביצועים | הפירמידה היחידה שהוכחה כיעילה | האם מי שמתאמן צריך אבקת חלבון? (תהיה בריא)
ממחקר השופטים המפורסם ועד לנשנוש הלילי שלכם, מסתבר שקבלת החלטות גרועה היא לא עניין של אופי אלא של ביולוגיה שהתעייפה. גלו מהו מנגנון "עייפות ההחלטות" שגורם לאנשים החזקים ביותר לקרוס מול המקרר ב-22:00 בלילה - ואיך תוכלו להטעין את כוח הרצון שלכם מחדש (בריאות)
היום בתוכנית: פינת לפנצ'און צינית ומצחיקה מתמיד | ראיון עם המומחה שמגלה את הדיאטה הכי יעילה ומה אתם עושים שבגללו אתם נכשלים | האם בכירי עיריית בני ברק ישתמשו במבצע של אלון מאסק? | קונספירציית הציפורים והריסוסים | מסר מרגש מהחזית ומבצע טוסטרים לבחורי הישיבות | צפו (דבר ראשון)
מי היה מאמין שהדיאטה שלכם שווה זהב לחברות התעופה? מהפכת האוזמפיק והוויגובי נוחתת בשחקים, והמספרים פשוט דמיוניים: גלו איך השלת הקילוגרמים של הנוסעים עומדת לחסוך לענף התעופה 580 מיליון דולר בשנה – ומה הקשר לזית המפורסם מאמריקן איירליינס (חדשות בעולם)
הוא מזהיר מפני רזים שמנים, מסביר למה הקפה ההפוך שלכם שווה לארוחה שלמה וחושף את ארבעת עמודי התווך של הבריאות שכל אחד חייב להכיר • וידאו-קאס חדש של משה מנס עם כל המומחים המובילים בתחומי התזונה הכושר גוף ונפש • והפרק הראשון עם עדי מגד, תזונאי קליני ומומחה ל'קיטו', שבריאיון מקיף מסביר: הזדקנות היא למעשה איבוד מסת שריר – אפשר לעצור את זה | צפו/האזינו (דבר ראשון)
מחקר אמריקאי חדש גילה כי תזונה עשירה בפירות, ירקות, אגוזים וקטניות לא רק מונעת, אלא גם מסוגלת להביא לשיפור ואף להיפוך של מחלת כלי הדם המיקרוסקופיים של הלב - תסמונת המשפיעה בעיקר על נשים וגורמת לכאבים ולסיכון מוגבר להתקפי לב | הממצאים מצביעים על אפשרות להתמודדות פשוטה, זמינה וזולה בהשוואה לתרופות, גם כאשר לחץ הדם לא מצליח לרדת (בריאות)
סיכון ההצלחות והכישלונות בשנתיים האחרונות ולאן פנינו מועדות | האם זה מעניין אותנו שיש מאות נרצחים מהמגזר הערבי? | האם הגענו לסוף הקדנציה הפוליטית של ביבי | כולם רוצים לרדת במשקל, 5 דברים שאתם חייבים לדעת ונתון אחד מדכא | וגם, ראיון מלא תקווה ואמונה עם אחיו של החטוף (דבר ראשון)