האם מותר לעסוק בקבלה מעשית גם כיום? ומה עומד מאחורי הקמעות, עין הרע, הכישופים והדיבוקים? | בפרק חדש של "יתגדל ויתקבל" בהגשת יוסי עבדו, הגאון רבי דניאל ביטון, ראש ישיבה ומייסד מכון "המאור", מציג כתבי יד נדירים של הרמ"ק, האדר"ת ומרן הבית יוסף, חושף את הסיפורים שמאחורי אלפי הספרים ונכנס גם אל עולם הקבלה המעשית • צפו בריאיון המלא (יתגדל ויתקבל)
על פי המסורת הרווחת בעולם הישיבות, מרן החפץ חיים זצ"להכריז לאחר שגירש דיבוק מאדם שהובא לפניו כי "זה היה הדיבוק האחרון. כבר אין בינינו מי שיש בידו את הכוח הרוחני הנדרש לכך" | מאז, הדיבוקים פשוט נעלמו מהעולם הליטאי | ישראל שפירא יצא לחקור האם הם באמת נעלמו או שמא קרה כאן משהו אחר? (מגזין כיכר)