בתיעודים שפורסמו היום מהרצועה נראו המוני פלסטינים שהתקבצו סביב הכריש הלווייתני שנראה בימים האחרונים מול כמה מחופי ישראל | לפי ההערכה, דייגים מרצועת עזה לכדו אותו - או שהוא נסחף מעצמו אל קרבת החוף | צפו בתיעוד (חדשות)
בתקשורת המקומית בלבנון מדווחים בשעות האחרונות, על מקרה חריג בגבול ישראל - לבנון | על פי הדיווחים כוחות צה"ל חטפו "דייג" מסירתו, מול ראס א-נאקורה שבדרום המדינה, וככל הנראה מדובר בחשוד שהתקרב בצמוד לגבול ונעצר (בעולם)
הניצול הציני של מרצחי החמאס אינו חדש לאיש בעולם, אך כל פעם נחשפים שיאים חדשים של הרוע הצרוף | על פי פרסום הערב, נהג משאית סיוע הומניטרי "תמים" נתפס לאחרונה לאחר שהתברר שמדובר במחבל נוח׳בה שפל | במקרה נוסף שפורסם, נתפס דייג ״תמים״ לאחר שהתברר שמדובר במחבל חמאס נאצי שהשתתף בפשיטה לתוך קיבוצי העוטף במהלך הטבח הנורא בשמחת תורה (צבא)
מזה עשרים שנה הדייג מנחם לב יוצא למשימות חיפוש וחילוץ נעדרים במי הכינרת • בשבת האחרונה הוא מצא יחד עם הצוות את גופתו של האברך ישראל קיסוס ז"ל • בריאיון כאוב הוא משחזר את הרגעים ומסביר איך עובדים החיפושים וכיצד ניתן למנוע להבא מקרים כאלה (מגזין כיכר)